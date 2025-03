Autor:

Krwawy Księżyc pojawi się na niebie

To będzie pierwsze takie zjawisko od ponad dwóch lat. Całkowite zaćmienie Księżyca nastąpi w nocy z czwartku na piątek (13-14 marca). Księżyc znajdzie się wówczas całkowicie w cieniu Ziemi, przez co jego tarcza nabierze charakterystycznego czerwonego koloru. To właśnie dlatego jest on określany mianem krwawego Księżyca.

Gdzie można zobaczyć całkowite zaćmienie Księżyca?

Czy krwawy Księżyc będzie można zobaczyć w Polsce? Niestety tym razem nie mamy dobrych wiadomości. Całkowite zaćmienie Księżyca nastąpi w piątek, 14 marca, o godzinie 7:26 czasu polskiego, czyli w momencie, gdy satelita będzie znajdował się już poniżej horyzontu. Oznacza to, że nie zobaczymy go w Polsce. Widoczna będzie tylko pierwsza faza, gdy Księżyc będzie znajdował się w półcieniu.

Zdecydowanie więcej szczęścia mają tym razem mieszkańcy Ameryki Północnej, gdzie będzie można bez przeszkód obserwować krwawy Księżyc. Zjawisko będzie też widoczne m.in. w krajach Europy Zachodniej, Afryki, a także w Rosji i Nowej Zelandii.

Już wkrótce zaćmienie Słońca

Chociaż zaćmienie Księżyca tym razem ominie Polskę, są też dobre wiadomości dla tych, którzy lubią obserwować zjawiska astronomiczne. Już za kilkanaście dni w naszym kraju będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. Nastąpi ono już 29 marca w samo południe.

