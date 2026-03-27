Kontrole na granicach przedłużone. Rząd tłumaczy: „Wciąż istnieje poważne zagrożenie”

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-27 22:10

Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostają z nami na dłużej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o ich przedłużeniu aż o kolejne pół roku – od 5 kwietnia do 1 października 2026 r. Nowe rozporządzenie właśnie trafiło do Dziennika Ustaw.

Przedłużenie kontroli i powrót… Parku Mużakowskiego

Wraz z nowym okresem obowiązywania przepisów do listy kontrolowanych przejść wraca Park Mużakowski – Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau. To miejsce szczególne: popularne wśród turystów, rowerzystów i uczestników wydarzeń transgranicznych. Wcześniej przejście było wyłączone z ruchu z powodu remontu.

Teraz znów znajdzie się pod nadzorem służb, choć – jak podkreślają urzędnicy – ma to nie zakłócać codziennego ruchu turystycznego.

Dlaczego kontrole zostają?

Resort spraw wewnętrznych nie pozostawia wątpliwości: zagrożenie nielegalną migracją na obu odcinkach granicy – z Niemcami i Litwą – wciąż jest poważne. To właśnie ten argument od miesięcy pojawia się w uzasadnieniach kolejnych przedłużeń.

Kontrole przywrócono po raz pierwszy 7 lipca 2025 r. Najpierw na miesiąc, potem na dwa kolejne. Od października 2025 r. obowiązywało półroczne przedłużenie – do 4 kwietnia 2026 r. Teraz rząd korzysta z możliwości, jakie daje kodeks graniczny Schengen: państwo członkowskie może utrzymywać takie środki nawet do dwóch lat, jeśli zagrożenie nie ustępuje.

Jak wyglądają kontrole w praktyce?

Straż Graniczna, wspierana przez policję i żołnierzy WOT, może zatrzymywać do kontroli wytypowane pojazdy. Nie chodzi o pełne, stałe posterunki, lecz o mobilne działania w wybranych punktach.

  • Na granicy polsko‑niemieckiej – ok. 50 miejsc kontroli
  • Na granicy polsko‑litewskiej – 13 miejsc

To oznacza, że kierowcy mogą natknąć się na patrole w różnych lokalizacjach, często poza klasycznymi przejściami granicznymi.

Schengen pozwala, ale wymaga formalności

Przedłużenie kontroli na kolejne pół roku wymagało wcześniejszego powiadomienia państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. To standardowa procedura, gdy państwo chce utrzymać nadzór dłużej niż sześć miesięcy.

