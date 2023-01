Koniec zastoju na placu budowy? Duże zmiany w rejonie szczecińskiego dworca i na ul. Kolumba

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 06.01.2023? To już nie są żarty!

Do Berlina tędy nie dojedziesz. Drogowy absurd w Szczecinie

Od niedzieli, 8 stycznia, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają spore zmiany w rejonie dworca Szczecin Główny, a także na ulicy Kolumba, gdzie z powodu licznych komplikacji, kilka miesięcy temu prace ziemne zwolniły niemal do zera.

- Choć harmonogram prac został mocno zmodyfikowany, a na placu budowy pojawiło się sporo niespodzianek, to wykonawca nie zwalnia tempa i przenosi front prac w nowe części przebudowywanej ulicy - tłumaczy Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Oznacza to, że drogowcy nie tylko powrócą na zamkniętą i rozkopaną ulicę Kolumba na odcinku od dworca do skrzyżowania z ul. Zapadłą, który zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego, z wyjątkiem dojazdu dla służb ratunkowych. Zachowany zostanie ruch pieszy. Prace rozpoczną się również przy samym dworcu, na tzw. "górnym tarasie". W zamian do użytku zostanie oddana dolna jezdnia ul. Kolumba wzdłuż nabrzeża i ul. Nabrzeże Wieleckie, którą będzie można dojechać w rejon dworca.

Żeby ominąć zamknięty odcinek ul. Kolumba, kierowcy będą musieli poruszać się objazdem przez centrum miasta. Jego trasa obejmie m.in.: ul. Wyszyńskiego, pl. Zwycięstwa, al. Piastów, ul. Dąbrowskiego i Zapadłą.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmienią się również trasy linii autobusowych. Na swoją stałą trasę powróci dzienna linia 75 i nocne 521 i 527. Zmieni się również trasa autobusów zastępczej linii 806 oraz nocnych 526 i 528.

Autobusy linii 75, 521 i 527 powrócą na stałą trasę do pętli „Dworzec Główny” (przez ul. Wyszyńskiego i ul. Nabrzeże Wieleckie). Wyłączone z użytkowania dla tych linii będą przystanki:

„Brama Portowa” (pod budynkiem „Posejdona”, nr 10832 i 10833),

„Plac Zawiszy”,

„Dworzec Główny (Owocowa)”,

„Plac Tobrucki”.

Uruchomione zostaną przystanki:

„Brama Portowa” przy kwiaciarkach (tylko w kierunku Dworca Głównego, nr 10823),

„Wyszyńskiego” w zatoce przystankowej w kierunku Dworca Głównego (nr 10911),

„Wyszyńskiego” w zatoce przystankowej w kierunku Bramy Portowej – dla linii 521 i 527 (nr 10916),

„Wyszyńskiego” na torowisku tramwajowym w kierunku Bramy Portowej – dla linii 75 (nr 10915),

„Dworzec Główny” – przystanek tymczasowy na dolnym tarasie ul. Kolumba (nr 22539).

Przystanki „Dworcowa” w obu kierunkach tymczasowo będą nieczynne.

Autobusy linii 806 w kierunku pętli „Niemcewicza” od przystanku „Boczna” kursować będą przez ul. Dąbrowskiego, ul. Piekary, ul. Potulicką, ul. Czarnieckiego, ul. 3 Maja do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian. Wyłączone z użytkowania dla tej linii będą przystanki: „Zapadła”, „Kolumba”, „Dworzec Główny” i „Plac Tobrucki”. Uruchomione zostaną przystanki:

„Dąbrowskiego” w ciągu ul. Dąbrowskiego za skrzyżowaniem z ul. Starkiewicza (nr 29321),

„Piekary” wspólny z linią 242 (nr 29122),

„Potulicka” wspólny z linią 529 (nr 23112),

„Sowińskiego” wspólny z liniami 1, 9 i 529 (nr 23012),

„Dworzec Główny (Owocowa)” wspólny z linią 529 (nr 22931),

„Plac Zawiszy” wspólny z liniami 90 i 529 (nr 22814).

Autobusy linii 526 powrócą na stałą trasę do pętli „Dworzec Główny”. Wyłączony z użytkowania dla tej linii będzie przystanek „Wyszyńskiego” w zatoce przystankowej w kierunku Bramy Portowej. Uruchomione zostaną przystanki:

„Wyszyńskiego” w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie (nr 10922 i 10931),

„Dworzec Główny” – przystanek tymczasowy na dolnym tarasie ul. Kolumba (nr 22539).

Dodatkowo w kierunku pętli „Police Zajezdnia” uruchomiony zostanie przystanek „Police MOK” (nr 53011).

Autobusy linii 528 w kierunku pętli „Gumieńce” od przystanku „Boczna” kursować będą przez ul. Dąbrowskiego, ul. Piekary, ul. Potulicką, ul. Czarnieckiego, ul. 3 Maja do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian. Wyłączone z użytkowania dla tej linii będą przystanki: „Zapadła”, „Kolumba”, „Dworzec Główny” i „Plac Tobrucki”. Uruchomione zostaną przystanki:

„Dąbrowskiego” w ciągu ul. Dąbrowskiego za skrzyżowaniem z ul. Starkiewicza (nr 29321),

„Piekary” wspólny z linią 242 (nr 29122),

„Potulicka” wspólny z linią 529 (nr 23112),

„Sowińskiego” wspólny z liniami 1, 9 i 529 (nr 23012),

„Dworzec Główny (Owocowa)” wspólny z linią 529 (nr 22931),

„Plac Zawiszy” wspólny z liniami 90 i 529 (nr 22814).

