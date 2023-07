Koniec darmowego parkowania na Starym Mieście. Będzie porządek?

Wcześniej na tym terenie obowiązywała Strefa Zamieszkania Stare Miasto, gdzie parkowanie było nie tylko drogie, ale też mocno ograniczone. W lutym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie pozbawienia staromiejskich ulic kategorii dróg gminnych, co oznaczało, że nie mogą być częścią SZSM. Wyrok uprawomocnił się 23 marca i od tego momentu kierowcy mogli parkować tam za darmo, co przyciągało tych, którzy za wszelką cenę chcieli zaoszczędzić kilka złotych na płatnym parkowaniu. Doprowadzało to do patologicznych sytuacji. Staromiejskie ulice były zapchane samochodami do granic możliwości. Wielu kierowców, nawet ryzykując mandatem, parkowało gdzie popadnie, byleby tylko nie zapłacić za postój w centrum miasta.

- Mieszkańcy Starego Miasta narzekali na zbyt dużą liczbę pojazdów, parkowanie gdzie popadnie i brak miejsc wolnych miejsc postojowych - tłumaczy Wojciech Jachim ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Na szczęście ten etap był tylko przejściowy. Od 1 lipca górny taras Starego Miasta wszedł w skład Strefy Płatnego Parkowania. Obejmuje je najdroższa, czerwona podstrefa. Są to ulice:

Łaziebna

Mariacka

część Tkackiej (od Pl. Żołnierza do Grodzkiej)

część Staromłyńskiej (od Pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu)

część ulicy Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej)

część Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego).

Ponieważ SPP działa w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 17:00, w praktyce płatne parkowanie zaczyna obowiązywać od godz. 8:00 w poniedziałek 3 lipca. Zaczną więc działać parkomaty i pojawią się kontrolerzy, którzy będą egzekwować brak wniesionej opłaty.

Godzina postoju w podstrefie czerwonej kosztuje 3,60 zł, druga 4,30 zł, trzecia 5,10 zł, czwarta i następne 3,60 zł. Na całym obszarze SPP kierowcy jednorazowo w ciągu dnia przysługuje prawo do stawki zerowej za postój pojazdu nie dłuższy niż 15 minut – pod warunkiem pobrania z parkomatu biletu zerowego.

Sonda Parkowanie w Szczecinie... ... jest za drogie ... jest zbyt tanie ... powinno być bezpłatne