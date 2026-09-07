Kolumny wojskowe wyjadą na polskie drogi. Jest ważny apel sił zbrojnych

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Kolumny wojskowe na drogach
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że od 7 września na drogach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. Przemieszczanie pojazdów jest jednym z elementów szeroko zakrojonego szkolenia, które obejmie województwa lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie, a także działania na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju.
Wojsko podkreśla, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Pojazdy będą poruszać się w zorganizowanych kolumnach, a ich liczba w najbliższych dniach znacząco wzrośnie.
Manewry na lądzie, w powietrzu i na morzu
Jak przekazano, głównym ćwiczącym jest 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. W działaniach wezmą udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Federacja ćwiczeń obejmie jednoczesne operacje w trzech środowiskach – na ziemi, w powietrzu i na wodzie.
To jedne z największych manewrów zaplanowanych na ten rok, a ich skala wymaga intensywnego przemieszczania sprzętu.
Zasady dla kierowców. Wojsko apeluje o rozsądek
Dowództwo Generalne przypomina, że wyprzedzanie kolumn wojskowych jest dozwolone, ale musi odbywać się płynnie i bez przerwy. Bezwzględnie zabronione jest wjeżdżanie pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Kierowcy powinni zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb.
Wojsko zwraca też uwagę na kwestie bezpieczeństwa informacyjnego. W komunikacie podkreślono:
„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym”.
Apel o rozwagę i cierpliwość
Wzmożony ruch wojsk potrwa do 24 września. Kierowcy powinni liczyć się z chwilowymi utrudnieniami, szczególnie w rejonach, gdzie pojawią się większe kolumny pojazdów. Wojsko zapewnia, że działania są prowadzone zgodnie z procedurami i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.