Kolumny wojskowe wyjadą na polskie drogi. Jest ważny apel sił zbrojnych

Kolumny wojskowe na drogach

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że od 7 września na drogach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. Przemieszczanie pojazdów jest jednym z elementów szeroko zakrojonego szkolenia, które obejmie województwa lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie, a także działania na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju.

Wojsko podkreśla, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Pojazdy będą poruszać się w zorganizowanych kolumnach, a ich liczba w najbliższych dniach znacząco wzrośnie.

Manewry na lądzie, w powietrzu i na morzu

Jak przekazano, głównym ćwiczącym jest 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. W działaniach wezmą udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Federacja ćwiczeń obejmie jednoczesne operacje w trzech środowiskach – na ziemi, w powietrzu i na wodzie.

To jedne z największych manewrów zaplanowanych na ten rok, a ich skala wymaga intensywnego przemieszczania sprzętu.

Zasady dla kierowców. Wojsko apeluje o rozsądek

Dowództwo Generalne przypomina, że wyprzedzanie kolumn wojskowych jest dozwolone, ale musi odbywać się płynnie i bez przerwy. Bezwzględnie zabronione jest wjeżdżanie pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Kierowcy powinni zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb.

Wojsko zwraca też uwagę na kwestie bezpieczeństwa informacyjnego. W komunikacie podkreślono:

„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym”.

Apel o rozwagę i cierpliwość

Wzmożony ruch wojsk potrwa do 24 września. Kierowcy powinni liczyć się z chwilowymi utrudnieniami, szczególnie w rejonach, gdzie pojawią się większe kolumny pojazdów. Wojsko zapewnia, że działania są prowadzone zgodnie z procedurami i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.

⚠️ KOMUNIKAT: CZARNY OBROŃCA-26 🛡️ ⚠️Wzmożony ruch wojsk – to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia!Od 14 do 24 września 2026 r. na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu 🌊 i w przestrzeni powietrznej całego kraju ✈️ odbędą się… pic.twitter.com/wjxIRsXha3— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) September 7, 2026

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