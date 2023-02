Kobieta stała na moście. Chwilę później mogło dojść do tragedii

Do zdarzenia doszło na szczecińskim Pogodnie. Policjanci z tutejszego komisariatu otrzymali alarmującą informację, że na jednym z mostów znajduje się osoba, która zamierza targnąć się na swoje życie. Nie było chwili do stracenia, mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsce.

Gdy sierż. Przemysław Kuncewicz i post. Wojciech Miksza przybyli na miejsce zgłoszenia, nie zastali tam nikogo. To jednak ich nie uspokoiło. Zaczęli więc sprawdzać pobliski teren czy rzeczywiście nie ma tam osoby potrzebującej pomocy. Intuicja ich nie zawiodła. Nieopodal zauważyli kobietę, która stała po drugiej stronie barierki.

Zdenerwowana 42-latka początkowo nie chciała rozmawiać z policjantami. Od tragedii dzielił ją zaledwie jeden krok. Sytuację utrudniał również silny wiatr. Jednak po chwili kobieta zaczęła się uspokajać i słuchać słów mundurowych.

Ostatecznie policjantom udało się zabrać kobietę w bezpieczne miejsce. 42-latka trafiła pod opiekę lekarzy, który udzielili jej profesjonalnej pomocy.

Prośba o pomoc nie jest wstydem

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu z nas zdarzają się gorsze chwile czy niepowodzenia i nie musimy być z tym sami.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

i Autor: KMP Szczecin Sierż. Przemysław Kuncewicz i post. Wojciech Miksza

