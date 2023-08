i Autor: Grzegorz Kluczyński Kiermasze, orkiestry dęte i koncert Sary James na początek Żagli 2023. W Szczecinie rozpoczyna się morskie święto

Żagle 2023

Kiermasze, orkiestry dęte i koncert Sary James na początek Żagli 2023. W Szczecinie rozpoczyna się morskie święto

Żagle 2023 to trzy dni atrakcji dla całych rodzin. Główną rolę w tej największej plenerowej imprezie tego lata w Szczecinie odgrywać będą oczywiście jednostki pływające, które cumują po obu stronach Odry, ale to tylko część tego, co czeka na odwiedzających Łasztownię, Wały Chrobrego i ich okolice. Co warto zobaczyć pierwszego dnia Żagli 2023?