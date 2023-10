Kiedy włączą kaloryfery? W mieszkaniach poniżej 20 stopni. Szczękamy zębami!

Sezon grzewczy 2023/2024. Kiedy zaczną grzać w mieszkaniach?

Za oknem temperatura coraz częściej spada już grubo poniżej 20 stopni C. Można to odczuć także w mieszkaniach, w których z każdym dniem robi się coraz zimniej. Niektórzy mieszkańcy skarżą się, że mają w mieszkaniach mniej niż 20 stopni! Niestety, sezon grzewczy 2023/2024 jeszcze się nie zaczął, więc mieszkańcy marzną, czekając, aż zarządcy włączą kaloryfery. Niektórym lokatorom kończy się już cierpliwość. - Trzęsę się z zimna, gdy wychodzę z wanny. Nie powinno tak być! - skarży się Justyna, mieszkanka jednego z toruńskich osiedli. Nie wszystkim jednak spieszy się z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2023/2024, ponieważ zdają sobie sprawę ze zwiększonych kosztów ogrzewania.

Przypomnijmy: zgodnie z prawem, sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Kiedy więc zaczną grzać w mieszkaniach?

Kiedy włączą kaloryfery i grzejniki będą ciepłe?

Co roku, kiedy zaczyna się sezon grzewczy, zdarzają się sytuacje, że w jednych blokach kaloryfery są już ciepłe, a mieszkańcy innych spółdzielni wciąż mają zimne grzejniki. Jak to możliwe? Decyzja o rozpoczęciu grzania w budynku należy do zarządcy, stąd mogą występować różnice w dacie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2023/2024. Od czego to zależy? Kilka czynników może mieć wpływ na moment, w którym spółdzielnie i wspólnoty zaczną grzać i włączą kaloryfery: