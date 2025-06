Kamil Grosicki potwierdził sensacyjne informacje. Jest gotów to zrobić

– Miałem piękne pożegnanie, to prawda. Ale reprezentacja dała mi zbyt wiele dobrego, aby nie spróbować jej pomóc, gdy tej pomocy potrzebuje. A według mnie w tym momencie jej potrzebuje. I na boisku, i poza nim. Po pierwsze, wszyscy mnie znają, wiedzą jaki mam charakter. Mogę jeszcze pomóc w szatni, zarażać tą miłością do orzełka, który dla mnie zawsze był najważniejszy. Uwierz mi, gra w klubie i w kadrze to dwie różne sprawy. Bardzo różne. My naprawdę mamy dobrych piłkarzy w kadrze. Ale zespół gra słabo. Coś tu trzeba zmienić, poprawić – powiedział Grosicki w wywiadzie udzielonym Piotrowi Koźmińskiemu.

Grosicki: Jestem jednym z najlepszych w lidze

Kapitan Pogoni Szczecin zaznaczył również, że mimo wieku nadal może wnieść wartość do reprezentacji także pod względem sportowym. – Jestem jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy, czyli ligi, gdzie błyszczą przede wszystkim obcokrajowcy. Młodym Polakom ciężko się przebić do statusu gwiazdy ligi – zaznaczył. – Szczerze mówiąc, nie widzę, abym odstawał. Fizycznie wciąż czuję się bardzo dobrze.

Zawodnik Pogoni Szczecin podkreślił przy tym, że jego ewentualny powrót nie jest związany z sytuacją trenera reprezentacji.

– Powiem jeszcze raz, głośno i wyraźnie: uważam, że mogę tej kadrze jeszcze pomóc. I na boisku, i w szatni – zakończył 95-krotny reprezentant Polski.

