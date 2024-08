Jechała z nogami na desce rozdzielczej auta. Pożałuje tego do końca życia

Rowerzyści i piesi często mylą te dwa znaki. Prowadzi to do kłótni i wypadków. Można dostać też mandat!

Choć mamy końcówkę wakacji, to pogoda sprzyja podróżom. Niezmiennie dużą popularnością cieszą się nadmorskie miejscowości, do których zmierzają kierowcy z całej Polski: Gdańsk, Sopor, Kołobrzeg, Świnoujście. Policjanci apelują o zachowanie rozsądku za kierownicą i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. - Tak jednak nie zachował się kierujący toyotą na autostradzie A6, który uderzył w jadący przed nim pojazd marki Opel Vectra i ten w wyniku odbicia uderzył w kolejny pojazd – Toyotę Avensis - informuje zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Pasażerką toyoty była kobieta. Siedziała na fotelu obok kierowcy trzymając nogi na desce rozdzielczej. To był poważny błąd, przed którym od zawsze przestrzegają policjanci. - Niestety w wyniku uderzenia u kobiety doszło do złamania obu kończyn dolnych. Pani została przewieziona do szpitala - kontynuuje oficer prasowy.

Pamiętajmy o zdrowym rozsądku

Apelujemy do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku podczas podróżowania. Tyczy się także pasażerów. - Jeżeli jesteśmy zmęczeni zróbmy przerwę, zatrzymajmy się na parkingu. Trzymanie nóg na desce rozdzielczej nie jest dobrym pomysłem i może zakończyć się poważnym urazem podczas nawet zwykłego hamowania. Pamiętajmy także o zachowaniu odstępu od poprzedzającego nas samochodu. Nie możemy zawsze przewidzieć, tego co wydarzy się na drodze - przypominają policjanci.

Sytuacje, w których pasażerowie trzymają nogi na desce rozdzielczej zdarzają się niestety dość często. W 2022 roku pewna znana prezenterka telewizyjna prowadziła samochód i nagrywała córkę. Dziewczynka miała niepoprawnie zapięty pas i trzymała nogi na desce rozdzielczej. W sieci wybuchła burza.

