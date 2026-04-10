Jechał na deskorolce za Volvo. Za skrajnie głupi wybryk spotkała go kara

Spis treści
Niebezpieczny rajd środku miasta
Nagranie, które trafiło do sieci, natychmiast wywołało poruszenie. Widać na nim, jak osobowe Volvo jedzie Aleją Wojska Polskiego, a za nim – na pasie ruchu – sunie na deskorolce mężczyzna trzymany na linie holowniczej. Kierująca nie zwalnia, a cała „akcja” odbywa się w normalnym ruchu miejskim.
To nie tylko łamanie przepisów, ale przede wszystkim igranie z życiem. Jeden ułamek sekundy, jedna nierówność na jezdni, jeden gwałtowny manewr innego kierowcy – i mogłoby dojść do tragedii.
Policja reaguje natychmiast
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno szybko zajęli się sprawą.
„Tego rodzaju zachowanie stanowi poważne zagrożenie zarówno dla osób biorących udział w zdarzeniu, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego”
- informuje szczecińska policja.
Policjanci ustalili tożsamość uczestników incydentu. Za kierownicą Volvo siedziała 33‑letnia kobieta, a na deskorolce jechał 39‑letni mężczyzna. Oboje zostali ukarani mandatami.
To nie żart na Prima Aprilis
Choć sytuacja wydarzyła się w okresie Prima Aprilis, policja podkreśla, że nie miała nic wspólnego z żartem. To realny, niebezpieczny incydent, który wymagał interwencji.
„Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów”
- przypominają policjanci.
Deskorolka to nie pojazd do holowania
Eksperci od bezpieczeństwa drogowego nie mają wątpliwości – takie zachowania to proszenie się o tragedię. Deskorolka nie daje żadnej stabilności, nie ma hamulców, nie chroni przed upadkiem. A holowanie człowieka na niej po miejskiej arterii to skrajna nieodpowiedzialność.
Apel do kierowców i „poszukiwaczy wrażeń”
Szczecińska policja przypomina: przepisy są po to, by chronić życie. A ulica to nie skatepark, nie tor wyścigowy i nie plan filmowy. Każdy taki „wybryk” może skończyć się dramatem – nie tylko dla jego uczestników, ale i dla przypadkowych osób.