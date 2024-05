Jakie prezenty na komunię i ślub? To Polacy wręczają najczęściej!

Maj i czerwiec to czas, w którym odbywa się wiele rodzinnych uroczystości, na których nie wypada pojawić się z pustymi rękoma. Komunia, wesele, Dzień Matki czy Dziecka – wszystkie te okazje wiążą się z upominkami. Co Polacy zamierzają wręczyć bliskim? Odpowiedź na to pytanie można poznać dzięki wynikom cyklicznego badania Barometr Provident.

– Wydatki związane z rodzinnymi uroczystościami warto uwzględnić w budżecie na najbliższe miesiące, niezależnie od tego, czy w tym roku zostaliśmy zaproszeni na elegancki komunijny obiad w restauracji, wystawne wesele, czy po prostu chcemy zrobić niespodziankę ukochanej mamie – odpowiedzialne zarządzanie budżetem domowym opiera się na planowaniu – podkreśla Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Komunijne prezenty mogą uczyć oszczędzania

Prezenty wręczane z okazji pierwszej komunii mogą stać się okazją do nauki oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi. Najpopularniejszym prezentem komunijnym są bowiem w 2024 roku pieniądze. Wskazali tak zarówno rodzice dzieci komunijnych (41,7 proc.), jak i zaproszeni goście (65,7 proc.).

Na drugim miejscu wśród rodziców znalazł się smartfon (17,9 proc.), a wśród gości biżuteria (10,8 proc.).

Podium podarków wybieranych przez rodziców zamyka biżuteria (17 proc.). Zaproszeni na trzecim miejscu wskazali natomiast na dewocjonalia (10,6 proc.)

– Przysłowiowe „pieniądze z komunii” od dawna są obiektem żartów, ale to temat, do którego warto podejść bardzo poważnie – mówi Karolina Łuczak. – Dla wielu dzieci to pierwsza okazja do samodzielnego rozporządzania większym budżetem. Rodzice powinni wykorzystać tę sytuację, by przekazać dzieciom podstawowe zasady odpowiedzialnych finansów. Zarządzania pieniędzmi najlepiej uczy się w praktyce, a wspólne przygotowanie planu wydatków, wyznaczenie kwot na codzienne przyjemności i długoterminowe oszczędzanie, może być świetna zabawą – dodaje.

Po komuniach rozpocznie się sezon na wesela

Majowe koszty najczęściej kojarzymy z urlopami oraz przyjęciami komunijnymi. Ten miesiąc to jednak dopiero początek letniego sezonu prezentowego, gdyż o tej porze roku wiele par decyduje się stanąć na ślubnym kobiercu. Oznacza to, że wielu Polaków czekają także wydatki związane z zaproszeniem na wesele. W momencie przeprowadzenia badania aż 14,2 proc. respondentów otrzymało już zaproszenie na tegoroczny ślub

Kolejne wydatki związane są z obchodzonym 26 maja Dniem Matki - 52,7 proc. badanych szykuje z tej okazji prezent, a także przypadającym 1 czerwca Dniem Dziecka - w tym przypadku prezenty planuje kupić 54 proc. respondentów.

– Wakacyjne uroczystości to wyzwanie dla budżetu, bo wielu z nas czekają też koszty nadchodzących wakacji – dodaje Karolina Łuczak. - Aż 30 proc. Polaków, planując budżet majowo-czerwcowy, bierze pod uwagę, że niedługo poniosą wydatki związane z letnim urlopem. 17 proc. deklaruje, że z tego powodu stara się oszczędzać na majówce czy innych wydatkach ponoszonych w czerwcu i maju.

Podobnie jak w przypadku komunii, pieniądze to najpopularniejszy prezent ślubny – planuje je wręczyć aż 86 proc. respondentów, którzy w tym roku wybierają się na wesele. Na drugim miejscu znalazło się wino (18,5 proc.), a tradycyjnie kojarzone z weselem kwiaty zamykają podium z wynikiem 9,5 proc.

– Mogłoby się wydawać, że do kwiatów najbardziej przywiązane będzie najstarsze pokolenie – komentuje Karolina Łuczak. - Tymczasem wśród osób 65+ tylko 4,2 proc. chce wręczyć bukiet młodej parze. Wśród respondentów poniżej 25 lat jest to aż 19,1 proc.

Ile Polacy wydają na prezenty?

Na prezent dla młodej pary średnio planujemy przeznaczyć 1281 zł, przy czym 41,5 proc. zamierza zmieścić się w kwocie 1000 zł. Dzień Matki i Dzień Dziecka należą do mniej kosztownych okazji. Na pierwszą z nich chcemy wydać średnio 213,5 zł, a na drugą 291 zł. Mamom najchętniej wręczamy kwiaty (26,8 proc.) i słodycze (14,5 proc.). Natomiast 11,7 proc. zdecyduje się na kosmetyki lub perfumy.

O badaniu Barometr Providenta:

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków, w kwietniu 2024 r.

