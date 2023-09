Taka dawka mogła go zabić, a on wsiadł za kółko! Alkomat omal nie eksplodował. "Jechali z kolegą po paliwo"

Zakaz wstępu do lasów obowiązywał m.in. w Puszczy Wkrzańskiej, Puszczy Goleniowskiej, Puszczy Bukowej, czyli dosłownie na wszystkich terenach leśnych wokół Szczecina, a także w samym Szczecinie, gdyż na liście znalazły się również lasy miejskie. Mimo, iż zagrożenie ASF nadal istnieje, wojewoda Zbigniew Bogucki zniósł zakaz wstępu do lasów.

- Była powtórna analiza, jeżeli chodzi o wojewódzkiego lekarza weterynarii, bo merytoryczna wiedza jest po stronie weterynaryjnej - poinformował wojewoda. - Ta analiza doprowadziła do takiego wniosku, że mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy – liczbę znajdowanych zwierząt, proporcje uciążliwości dla mieszkańców w stosunku do walki z ASF – ten zakaz został uchylony i nie obowiązuje.

Z zakazu wyłączone były m.in. szlaki turystyczne, rowerowe, obiekty turystyczne oraz parkingi leśne, ale wykluczone było wchodzenie wgłąb lasu, czyli np. grzybobranie. W praktyce jednak wyglądało to zupełnie inaczej, gdyż niewiele osób wiedziało o zakazie i w lasach można było spotkać zarówno spacerowiczów i grzybiarzy.

- Dzisiaj można normalnie poruszać się po lasach - dodaje Zbigniew Bogucki. - Chodziło o to, aby zakazy, które wprowadzamy były proporcjonalne do zagrożenia. Zagrożenie jest, ale ono nie jest tak wielkie, aby iść w te najdalej idące obostrzenia, chociażby dotyczące pełnego zakazu wstępu do lasów.

Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Choroba wywodzi się z Afryki. Pierwsze przypadki ASF wykryto w Polsce w 2014 roku u dzików, które najprawdopodobniej przyszły z terenów Białorusi. Wirus nie jest groźny dla człowieka, jednak może być przez niego przenoszony.

- Utrzymany jest szereg innych zakazów bezpośrednio związany z hodowlą i leśnictwem - dodaje wojewoda zachodniopomorski.

Jest to zakaz m.in. przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane oraz organizowania polowań bez zgody powiatowego lekarza weterynarii.

Zakaz wstępu do lasu spotkał się z falą krytyki. Swoje zdanie wyraziła m.in. posłanka Magdalena Filiks, która uważała tę decyzję za absurdalną:

"Bo przecież to każda i każdy z tych mieszkańców Polic, czy Szczecina idzie do lasu i po powrocie wchodzi do chlewni, po czym zaraża całe stado trzody chlewnej … wiadomo Gdyby to nie było tak durne, byłoby nawet śmieszne" - pisała posłanka na Facebooku.

