Gruźlica w szkole. Sanepid uspokaja: "Sytuacja pod pełnym nadzorem"

Gruźlica w szkole. Sytuacja pod kontrolą sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu poinformował, że wykrycie zachorowania nie wpłynęło na funkcjonowanie szkoły. Służby od razu wdrożyły odpowiednie procedury, a ryzyko transmisji zostało ograniczone do minimum.

– Szybka reakcja szkoły i organu inspekcji sanitarnej pozwoliła na ograniczenie możliwości transmisji – podkreśliła państwowa powiatowa inspektor sanitarna Aneta Szymanowska. – W drodze dochodzenia epidemiologicznego określono stopień narażenia poszczególnych uczniów oraz nauczycieli i objęto ich nadzorem epidemiologicznym.

Badania profilaktyczne dla osób z kontaktu

Osoby, które miały bezpośredni i długotrwały kontakt z chorym, zostały poinformowane o konieczności wykonania badań. To standardowa procedura stosowana w takich przypadkach.

Sanepid zaznacza, że nie ma potwierdzonego kolejnego przypadku zachorowania, a samo skierowanie na badania nie oznacza, że dana osoba jest chora.

– Dodatni wynik testu IGRA nie oznacza aktywnej postaci choroby, wymaga natomiast konsultacji lekarskiej w kwestii profilaktyki – wyjaśnia Szymanowska.

Gruźlica wyleczalna, ważne szybkie wykrycie

Specjaliści przypominają, że gruźlica – choć brzmi groźnie – jest chorobą w pełni wyleczalną. Kluczowe jest jednak jej wczesne wykrycie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Sanepid apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji.

Gdzie szukać informacji?

Osoby, które mają dodatkowe pytania lub obawy, mogą kontaktować się z Inspekcją Sanitarną pod numerem: 91 3-212-494.

