i Autor: Grzegorz Kluczyński Plaża w Dąbiu

Zakaz kąpieli

Groźne bakterie i sinice paraliżują kąpieliska. Tutaj nie wchodź do wody!

Miłośnicy kąpieli nie mają powodów do radości. Niesprzyjająca pogoda to nie jedyny powód, z którego trzeba sobie odmówić wejścia do wody. W jeziorze Dąbie wykryto groźne bakterie, natomiast w wodach Zalewu Szczecińskiego nastąpil zakwit sinic. Czerwona flaga zawisła nad trzema kąpieliskami.