Ognisko pryszczycy przy granicy z Polską

O wykryciu ogniska pryszczycy w przygranicznym powiecie Märkisch-Oderland w Niemczech poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Opierając się na komunikatach niemieckich służb wyjaśniono, że zakażone zwierzęta przybywały w "hobbystycznej hodowli" pod Berlinem. Zostały już "zlikwidowane", a obszar wokół ogniska jest objęty "specjalną strefą ochronną".

- W naszym województwie, ani nigdzie w Polsce nie potwierdzono jak dotąd żadnego zakażenia pryszczycą, ale ze względu na przygraniczne położenie naszego regionu musimy zachować szczególną ostrożność – podkreślił wicewojewoda Bartosz Brożyński.

Urząd zapowiada kontrole transportów bydła

W komunikacie ZUW zaznaczono również, że pryszczyca nie jest chorobą groźną dla ludzi i zwierząt domowych. Jak informuje urząd wojewódzki, od sobotniego (11.01) wieczora transporty bydła, trzody chlewnej itd. przez polsko-niemiecką granicę będą objęte "szczególnym nadzorem". Specjalne kontrole mają być prowadzone do odwołania.

- Dotychczas nie było żadnej kontroli, ponieważ na 72 godziny strona niemiecka wstrzymała wszystkie transporty zwierząt parzystokopytnych" – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa wojewody zachodniopomorskiego Paulina Heigel. - Ale służby są w gotowości. O prowadzonych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Jak tłumaczy rzeczniczka wojewody, kontrole transportów zwierząt przeprowadzać będzie Straż Graniczna, we współpracy z policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Powiatowymi Inspekcjami Weterynaryjnymi. Ewentualne nieprawidłowości będą zgłaszane do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który - jak informuje ZUW - "będzie mógł zawrócić transport zwierząt do Niemiec".

Powiat Märkisch-Oderland znajduje się w Brandenburgii, na wschód od granic administracyjnych Berlina i obejmuje tereny do granicy z Polską, na wysokości Kostrzyna (woj. lubuskie), pow. myśliborskiego i pow. gryfińskiego na Pomorzu Zachodnim.

