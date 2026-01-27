Gołoledź zamieniła Szczecin w lodowisko. Ponad 400 poszkodowanych. Lekarze pracują na najwyższych obrotach

2026-01-27 18:05

Gołoledź zamieniła Szczecin i region w prawdziwe lodowisko! Od poniedziałku (26 stycznia) szpitalne oddziały ratunkowe największych placówek w mieście przeżywają oblężenie. Na SOR-y trafiło już ponad 400 osób z urazami po upadkach na oblodzonych chodnikach, jezdniach i schodach. Złamania kończyn, skręcenia stawów, urazy pleców i głowy: to codzienność lekarzy, którzy pracują na najwyższych obrotach.

Gołoledź w Szczecinie. Lawina urazów ortopedycznych na SOR-ach

Najwięcej pacjentów z urazami ortopedycznymi przyjęły SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dwa oddziały ratunkowe Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik SPWSZ Tomasz Owsik-Kozłowski, tylko w poniedziałek SOR-y szpitali „Arkońska” i „Zdunowo” udzieliły pomocy około 200 osobom.

Większość z nich przyjechała z urazami spowodowanymi upadkiem na chodniku lub schodach − przekazał. We wtorek przed południem (27 stycznia) było jeszcze około dziesięciu kolejnych pacjentów, których urazy miały bezpośredni związek z pogodą.

Wzrost liczby pacjentów po upadkach na lodzie

Lekarze najczęściej diagnozowali urazy rąk i nóg, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia, a także obrażenia głowy i pleców. Po wykonaniu badań, takich jak RTG czy tomografia, i zaopatrzeniu urazów większość pacjentów była wypisywana do domów. Tylko kilka osób miało złamania wymagające interwencji chirurgicznej.

O rekordowym obciążeniu SOR-u poinformowała także rzeczniczka USK nr 1 − PUM Magdalena Knop. W minionej dobie na SOR dorosłych przy ul. Unii Lubelskiej przyjęto 167 pacjentów, a na oddział dziecięcy aż 24.

Dziś sytuacja na oddziale jest stabilniejsza, jednak w godzinach porannych zgłosiło się kolejnych sześciu pacjentów z urazami ortopedycznymi odniesionymi poprzedniego dnia − wyjaśniła. Jak dodała, najczęściej zgłaszają się osoby po upadkach na śliskiej nawierzchni, często wielokrotnych, z urazami rąk, nóg i głowy.

W poniedziałek (26 stycznia) zespoły medyczne pracowały w trybie wzmożonej gotowości, dyrekcja oddelegowała dodatkowego ortopedę, ale i tak w kulminacyjnym momencie aż 70 pacjentów czekało na specjalistyczną pomoc.

Interwencje karetek po wypadkach na śliskiej nawierzchni

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie podała, że od godziny 4:30 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek karetki zadysponowano do 43 osób, które ucierpiały po upadkach na lodzie. Zespoły WSPR transportowały na szczecińskie SOR-y także pacjentów z sąsiednich powiatów, m.in. goleniowskiego i polickiego. Gołoledź zebrała w regionie naprawdę bolesne żniwo.

