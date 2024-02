To działanie matematyczne może przyprawić o ból głowy. Wynik będzie zaskoczeniem!

To miejsce prosi się o remont od lat

Aleja Fałata to główny szlak komunikacyjny w Parku Kasprowicza, który prowadzi z Jasnych Błoni w stronę odnowionego Teatru Letniego, Ogrodu Różanego, Syrenich Stawów, kąpieliska Arkonka i Lasu Arkońskiego. Korzystają z niego tysiące spacerowiczów i rowerzystów. Niestety od wielu lat jego stan pozostawia wiele do życzenia. Mówiąc wprost - jest fatalny. Nawierzchnia jest nierówna, wypłukana przez opady deszczu, ubytki są uzupełniane gruzem. Dochodzą do tego połamane krawężniki i wystające studzienki, o które można łatwo się potknąć.

Mieszkańcy od wielu lat apelowali o remont alei, jednak w budżecie miasta wciąż brakowało pieniędzy i inwestycja była odkładana na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zniszczona aleja zaczęła "kłuć w oczy" jeszcze bardziej po oddaniu do użytku przebudowanego Teatru Letniego. Do nowoczesnego obiektu określanego mianem "nowej ikony architektonicznej Szczecina" wciąż trzeba iść nieestetycznym i niebezpiecznym traktem.

Są pieniądze w budżecie, będzie remont

W grudniu 2023 r. radny Przemysław Słowik przekazał pierwszą dobrą wiadomość w sprawie Alei Fałata. "W budżecie Szczecina na przyszły rok zabezpieczyliśmy 9 mln złotych na remont całej alei Fałata aż do Różanki" - pisał radny na Facebooku. Dwa miesiące później, kolejną dobrą nowiną pochwalił się prezydent miasta.

"Jest pozwolenie na budowę al. Fałata" - napisał na Facebooku Piotr Krzystek i dodał, że inwestycja ma się rozpocząć w sierpniu tego roku, tuż po zakończeniu finału regat The Tall Ships Races, które odbędą się w Szczecinie w dniach 2-5 sierpnia.

Wiadomość ucieszyła wielu mieszkańców, którzy licznie skomentowali wpis prezydenta.

"No w końcu! Ścieżka jest w tragicznym stanie. Super że będzie zrobiona"

"I bardzo dobrze, nogi można tam połamać"

"Brawo! Nareszcie !!! Doczekałam!!!"

"Brawo, czekałem na to 30 lat"

"Szkoda ze tak późno..."

- czytamy m.in. w komentarzach.

Jak to zwykle bywa w przypadku różnych inwestycji w mieście, pojawiły się również obawy związane z ewentualną wycinką drzew i "betonozą". W tym przypadku nie ma powodów do niepokoju, gdyż nowa Aleja Fałata nie będzie ani zalana betonem, ani zaasfaltowana, ani też wyłożona brukiem. Nawierzchnia ma być żwirowo-ceglana i częściowo zasypana żużlem, czyli naturalna, przepuszczająca wodę i nie zagrażająca rosnącym wokół drzewom.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Dalej