To miejsce prosi się o remont od lat

Aleja Fałata to główny szlak komunikacyjny w Parku Kasprowicza, który prowadzi z Jasnych Błoni w stronę odnowionego Teatru Letniego, Ogrodu Różanego, Syrenich Stawów, kąpieliska Arkonka i Lasu Arkońskiego. Korzystają z niego tysiące spacerowiczów i rowerzystów. Niestety od wielu lat jego stan pozostawia wiele do życzenia. Mówiąc wprost - jest fatalny. Nawierzchnia jest nierówna, wypłukana przez opady deszczu, ubytki są uzupełniane gruzem. Dochodzą do tego połamane krawężniki i wystające studzienki, o które można łatwo się potknąć.

Mieszkańcy od wielu lat apelowali o remont alei, jednak w budżecie miasta wciąż brakowało pieniędzy i inwestycja była odkładana na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zniszczona aleja zaczęła "kłuć w oczy" jeszcze bardziej po oddaniu do użytku przebudowanego Teatru Letniego. Do nowoczesnego obiektu określanego mianem "nowej ikony architektonicznej Szczecina" wciąż trzeba iść nieestetycznym i niebezpiecznym traktem.

Są pieniądze na remont alei Fałata

Pojawiło się jednak "światełko w tunelu". W sobotę, 16 grudnia, dobre wiadomości przekazał w mediach społecznościowych szczeciński radny Przemysław Słowik.

"Aleje w Parku Kasprowicza w końcu do remontu! W budżecie Szczecina na przyszły rok zabezpieczyliśmy 9 mln złotych na remont całej alei Fałata aż do Różanki" - czytamy we wpisie radnego na Facebooku.

Informacja ucieszyła mieszkańców, którzy czekają na tę inwestycję od lat, a nawet dziesięcioleci.

"W końcu!"

"Cudowna informacja! W końcu, bo te alejki to nieporozumienie i dramat"

"Uwierzę jak zobaczę"

"Oby tylko nie walnąć po całości kostki brukowej, bo ten park straci swój urok"

- komentują mieszkańcy.

