Gigantyczna kumulacja w Lotto rozbita! Nowy multimilioner zgarnął fortunę nie ruszając się z kanapy

Padła szóstka! Oto szczęśliwe liczby

We wtorek, 6 października, w Lotto wylosowano następujące liczby: 8, 26, 27, 35, 42, 46.

To właśnie ten zestaw okazał się wart fortunę. Jeden gracz poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb i zgarnął główną wygraną w wysokości 10 426 533,80 zł. Od tej kwoty zostanie jednak odprowadzony 10-procentowy podatek od wysokich wygranych.

Co ciekawe, szczęśliwy zwycięzca nie musiał nawet wychodzić z domu. Zwycięski zakład został zawarty przez internet, za pośrednictwem serwisu www.lotto.pl.

Co można zrobić z ponad 10 milionami złotych?

Kwota przekraczająca 10 milionów złotych otwiera niemal nieograniczone możliwości. Za takie pieniądze można kupić kilka luksusowych domów lub mieszkań, zbudować imponujący portfel inwestycyjny albo zapewnić sobie i rodzinie spokojne życie na wiele lat.

Takie środki pozwalają również na podróże dookoła świata, zakup prestiżowych samochodów czy realizację marzeń odkładanych przez całe życie. Nawet po potrąceniu podatku zwycięzca pozostanie właścicielem kwoty, o której większość Polaków może jedynie marzyć.

Ile lat trzeba pracować, by zarobić 10 milionów złotych?

Skala wygranej robi jeszcze większe wrażenie, gdy porówna się ją z przeciętnymi zarobkami. Przy założeniu miesięcznego wynagrodzenia na poziomie około 8 tys. zł brutto, osiągnięcie dochodu przekraczającego 10 milionów złotych wymagałoby przepracowania ponad 100 lat.

Oczywiście wiele zależy od wysokości zarobków i kariery zawodowej, jednak dla przeciętnego pracownika taka suma pozostaje praktycznie nieosiągalna. Nic dziwnego, że każdy kolejny milioner z Lotto budzi ogromne zainteresowanie.

Jak grać w Lotto?

Zasady Lotto są bardzo proste. Gracz wybiera 6 liczb z 49 dostępnych w formularzu. Można zrobić to samodzielnie lub skorzystać z opcji losowego wyboru liczb.

Wygrywają osoby, które trafią odpowiednią liczbę wylosowanych kul. Najwyższa nagroda przypada za trafienie wszystkich sześciu liczb, czyli słynnej „szóstki”. Zakłady można zawierać w kolekturach oraz przez internet na stronie lotto.pl.

Kolejna szansa już w czwartek

Choć wielka kumulacja została rozbita, miłośnicy gier liczbowych nie mają powodów do zmartwień. W kolejnym losowaniu Lotto, które odbędzie się w czwartek, 8 października, do zdobycia będzie gwarantowane 3 miliony złotych.

Dla tysięcy graczy w całej Polsce będzie to kolejna okazja, by spróbować szczęścia. Najnowszy multimilioner pokazał bowiem, że czasem wystarczy jeden zakład zawarty przez internet, by w jednej chwili odmienić całe swoje życie.

11

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie