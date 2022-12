Ile wydamy na świąteczne drzewko?

Gdzie kupić tanią choinkę na święta w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Warto skorzystać z wyjątkowej oferty i mieć drzewko za grosze!

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. Przedświąteczna gorączka zakupów rozpoczyna się już w pierwszych dniach grudnia. Kupujemy prezenty, produkty spożywcze, a także zaczynamy dekorować nasze domy i mieszkania. Głównym elementem świąt jest oczywiście choinka. Niektórzy zaopatrują się w świąteczne drzewko na długo przed Bożym Narodzeniem, inni czekają prawie do Wigilii, by kupić pachnącą choinkę. To również wiąże się z wydatkami. Ile pieniędzy w tym roku będzie trzeba przeznaczyć na zakup choinki? Czy inflacja dotknęła również tę branżę? Gdzie kupić tanią choinkę na święta? Sprawdziliśmy!