Gdy policjanci zatrzymali go do kontroli, próbował ich oszukać. 32-latka pogrążył telefon od szefa

Policjanci w akcji

32-latek zatrzymany do kontroli przez policjantów szczecińskiej drogówki miał sporo na sumieniu. Do tego stopnia, że próbował udawać własnego brata, by uniknąć odpowiedzialności. Niestety w tym momencie do mężczyzny zadzwonił pracodawca i cały misterny plan po prostu runął jak domek z kart.