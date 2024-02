Elewacja z dykty przestanie szpecić Floating Arenę. Remont droższy niż planowano

Ogromne zainteresowanie darmowymi wycieczkami. Serwery nie wytrzymały. "Co roku to samo!"

Elewacja Floating Areny została uszkodzona ponad dwa lata temu, w grudniu 2021 r., wskutek huraganowych wiatrów. Porywy zerwały elementy dachu i poluzowały szklane elementy elewacji. Zniszczenia zostały tymczasowo zabezpieczone, a działalność obiektu częściowo ograniczona - zamknięto m.in. siłownię, sauny i gabinety rehabilitacji. Miasto zaczęło szukać wykonawcy, który naprawi szkody.

Dwa pierwsze przetargi zostały unieważnione, gdyż oferty znacznie przekraczały założony budżet. Do trzeciego przetargu zgłosiły się dwie firmy, spośród których miasto wybrało tę, która wyremontuje fasadę budynku. To firna TDL Instal Sp. z o.o., która wyceniła swoje usługi na kwotę 4 323 000,23 zł. To ponad dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Na realizację inwestycji miasto zabezpieczyło ponad 1,7 mln zł.

Zakres prac przy remoncie fasady Floating Areny ma objąć m.in.: remont stalowej podkonstrukcji wsporczej fasady z dyli szklanych, roboty rozbiórkowe obróbek i tymczasowego zabezpieczenia fasady przed wysuwaniem się dyli z profili aluminiowych, remont połączeń fasady z dyli szklanych ze stalową podkonstrukcją, remont fasady w tym uzupełnienie i wymianę uszkodzonych dyli szklanych.

Na wykonanie prac przyszły wykonawca będzie miał 10 miesięcy.

