E-recepta dla każdego i dzień wolny na szczepienie. Szczecińscy lekarze apelują do ministra

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaapelowało do ministra zdrowia i premiera o podjęcie inicjatywny legislacyjnej zmierzającej do stworzenia warunków do przeprowadzenia akcji profilaktycznego szczepienia społeczeństwa przeciwko grypie oraz COVID-19.

– Naszym obowiązkiem jest głośno artykułować wielką potrzebę społeczną, jaką jest powszechne szczepienie. Udowodniliśmy, że narodowa mobilizacja jest możliwa szykując m.in. możliwość szczepień w aptekach czy w galeriach handlowych. Dlaczego nie skorzystać z tej infrastruktury, gdy mamy do czynienia z grypą? – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

E-recepty dla wszystkich, szczepienia w galeriach handlowych

Obecny sezon grypowy pokazuje, że sytuacja jest bardzo poważna. Chorują setki tysięcy Polaków, co mocno nadwyręża wydolność systemu ochrony zdrowia. Lekarze otrzymują informacje o niedoborach antybiotyków w aptekach, ogromnych kolejkach w przychodniach rodzinnych czy dziesiątkach zwolnień lekarskich, które komplikują bieżące działanie wielu firm. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje do podęcie przez Ministerstwo Zdrowia aktywności w zakresie promocji szczepień.

- Nasze pomysły są innowacyjne, bo grypa i promocja szczepień wymaga niestandardowych rozwiązań i zachęt dla społeczeństwa – dodaje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - Jakie są propozycje lekarzy? – Wystawianie e-recept całej populacji w celu ułatwienia zakupu szczepionek oraz odciążenia lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z tej pracy administracyjnej. Inny pomysł to tworzenie sezonowych punktów szczepień np. w galeriach handlowych, gdzie chętni będą mogli szybko się zaszczepić. Uważamy także, że szczepienia powinny być promowane np. podczas zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Musimy kreować świadomość Polaków i wykorzystywać sprawdzone rozwiązania, które znamy z czasów pandemii.

"Niski poziom zaszczepienia społeczeństwa powoduje obciążenie opieki zdrowotnej w sezonie grypowym"

Lekarze zaznaczają, że aktualnie istniejące rozwiązania prawne dotyczące szczepień ochronnych nie odnoszą spodziewanego skutku zdrowotnego. Odsetek zaszczepionej populacji przeciw grypie w Polsce to około 7 procent. Ich zdaniem, skrajnie niski wskaźnik wyszczepienia populacji będzie prowadził do obciążenia opieki zdrowotnej w okresach zwiększonego zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych.

- Poza aspektem utrudnionego dostępu do placówek ochrony zdrowia dla pacjentów nieinfekcyjnych należy podkreślić fakt niegospodarności finansowej wynikających z braku należytego wspierania przez państwo działań profilaktycznych w aspekcie szczepień ochronnych - mówi dr Michał Bulsa. - Działania profilaktyczne prowadzące do zapobiegania rozwoju chorób zakaźnych lub minimalizowanie powikłań jest bezsprzecznie korzystne finansowo i może spowodować przesuniecie środków finansowych na np.: leczenie onkologiczne pacjentów.

Jak podkreślają przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej, apel spowodowany jest tym, że wzrastający odsetek pacjentów niepodających się szczepieniom ochronnym odnotowywany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie spotkał się z do tej pory z reakcją resortu zdrowia.