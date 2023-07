Dyktando ortograficzne jak w szkole. Odpowiedź na 10 pytanie znają tylko prymusi

i Autor: SHUTTERSTOCK QUIZ. Dyktando ortograficzne - sprawdź, jak Ci pójdzie!

Dyktando ortograficzne. Nie zawiedź swojej pani od polskiego! Odpowiedź na 10 pytanie znają tylko prymusi

Przygotowaliśmy dla Was dyktando ortograficzne, które składa się z 12 pytań. Jeśli odpowiecie poprawnie, to znak, że jesteście mistrzami ortografii! I macie powody do dumy, bo w dobie internetu ortografię traktujemy z dużą pobłażliwością, a za wszelkie błędy obwiniamy słownik w smartfonie. Uwaga, w naszym quzie jest kilka pułapek, więc podczas rozwiązywania miejcie się na baczności!