Drony rozświetlą niebo nad Arkonką. To pierwszy taki pokaz w Szczecinie

Propozycja na walentynki

Walentynki to wyjątkowy dzień, który wielu zakochanych spędza w niecodzienny sposób - na romantycznej kolacji czy spacerze we dwoje. Wybierając tę drugą opcję, warto odwiedzić szczecińską Arkonkę, gdzie odbędzie się pierwszy w Szczecinie Walentynkowy Pokaz Dronów. Jak zapewniają organizatorzy, to wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie widzów w romantyczny, magiczny świat światła i miłości.