Drony latają nocą nad miastem i niepokoją mieszkańców. O co chodzi?

Nocna diagnostyka sieci ciepłowniczej w Goleniowie – dlaczego teraz?
Na szczęście nie ma powodów do niepokoju. Nocne loty dronów nad Goleniowem to element prac diagnostycznych miejskiej sieci ciepłowniczej, które będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych 2 i 3 grudnia 2025 roku.
Jak informuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie, celem tych działań jest ocena stanu technicznego infrastruktury ciepłowniczej. Wykorzystanie dronów wyposażonych w sprzęt do zdjęć termograficznych pozwala na szybką i efektywną identyfikację potencjalnych problemów.
„W związku z tym, na niebie nad Goleniowem mogą być widoczne drony. Urządzenia te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący do wykonywania zdjęć termograficznych, co pozwala na skuteczną ocenę stanu technicznego infrastruktury”
– czytamy w komunikacie PEC Goleniów.
Czy nocne loty dronów są bezpieczne?
Mieszkańcy mogą spać spokojnie. Firma realizująca diagnostykę posiada wszelkie niezbędne zgody, a wykonywanie zdjęć termograficznych jest całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.
Goleniów stawia na nowoczesne technologie
Wykorzystanie dronów do diagnostyki sieci ciepłowniczej to przykład innowacyjnego podejścia do zarządzania infrastrukturą miejską. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest szybkie wykrywanie problemów i minimalizowanie ryzyka awarii.
Nocne loty dronów – co warto wiedzieć?
- Diagnostyka będzie prowadzona w godzinach wieczornych i nocnych 2 i 3 grudnia 2025 roku.
- Drony będą wyposażone w sprzęt do zdjęć termograficznych.
- Działania są bezpieczne dla mieszkańców i środowiska.
Dzięki tym działaniom mieszkańcy Goleniowa mogą liczyć na sprawniejsze i bardziej niezawodne dostawy ciepła.