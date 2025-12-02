Drony latają nocą nad miastem i niepokoją mieszkańców. O co chodzi?

Grzegorz Kluczyński
2025-12-02 8:16

Mieszkańcy Goleniowa mogą być zaskoczeni widokiem dronów, które w najbliższych dniach pojawią się na nocnym niebie. O co chodzi? Jaki jest cel nocnych lotów nad miastem. Urzędnicy uspokajają: to rutynowe działania, a mieszkańcy mogą spać spokojnie.

Dron nad miastem

Autor: Wygenerowane przez AI
Nocna diagnostyka sieci ciepłowniczej w Goleniowie – dlaczego teraz?

Na szczęście nie ma powodów do niepokoju. Nocne loty dronów nad Goleniowem to element prac diagnostycznych miejskiej sieci ciepłowniczej, które będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych 2 i 3 grudnia 2025 roku.

Jak informuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie, celem tych działań jest ocena stanu technicznego infrastruktury ciepłowniczej. Wykorzystanie dronów wyposażonych w sprzęt do zdjęć termograficznych pozwala na szybką i efektywną identyfikację potencjalnych problemów.

„W związku z tym, na niebie nad Goleniowem mogą być widoczne drony. Urządzenia te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący do wykonywania zdjęć termograficznych, co pozwala na skuteczną ocenę stanu technicznego infrastruktury”

– czytamy w komunikacie PEC Goleniów.

Czy nocne loty dronów są bezpieczne?

Mieszkańcy mogą spać spokojnie. Firma realizująca diagnostykę posiada wszelkie niezbędne zgody, a wykonywanie zdjęć termograficznych jest całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Goleniów stawia na nowoczesne technologie

Wykorzystanie dronów do diagnostyki sieci ciepłowniczej to przykład innowacyjnego podejścia do zarządzania infrastrukturą miejską. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest szybkie wykrywanie problemów i minimalizowanie ryzyka awarii.

Nocne loty dronów – co warto wiedzieć?

  • Diagnostyka będzie prowadzona w godzinach wieczornych i nocnych 2 i 3 grudnia 2025 roku.
  • Drony będą wyposażone w sprzęt do zdjęć termograficznych.
  • Działania są bezpieczne dla mieszkańców i środowiska.

Dzięki tym działaniom mieszkańcy Goleniowa mogą liczyć na sprawniejsze i bardziej niezawodne dostawy ciepła.

