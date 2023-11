i Autor: Grzegorz Kluczyński Floating Arena

Tanio nie będzie

Drogi remont fasady Floating Areny. Miasto dołoży brakujące miliony?

SES 12:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To już trzecie podejście do remontu szklanej fasady pływalni Floating Arena. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, jednak ich oferty są zdecydowanie droższe niż zakładany budżet. Czy miasto dołoży brakujące środki i długo oczekiwana naprawa w końcu dojdzie do skutku?