We wtorek (8.04) w SP nr 23 przy ul. Mierniczej w Szczecinie doszło do niecodziennego zdarzenia. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w szatni doszło do wybuchu baterii w telefonie. Według wstępnych informacji, do tego zdarzenia doszło podczas zabawy uczniów telefonem komórkowym. W wyniku tej zabawy zapaliła się bateria w telefonie - przekazała asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Z powodu zadymienia poszkodowanych zostało 26 osób w wieku od 9 do 14 lat. Na miejsce zadysponowano sześć zespołów ratownictwa medycznego. - Pacjenci zgłaszali takie dolegliwości jak m.in. duszność spowodowana narażeniem na działanie dymów pożarniczych – przekazała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Czworo spośród 26 poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala z takimi dolegliwościami jak ból w klatce piersiowej, nudności i zawroty głowy. - Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia Jak zawsze w przypadku osób nieletnich, zostanie o tym zdarzeniu poinformowany sąd - przekazała Gryszpan.

Czytaj też: Dzieci chcą pobić rekord Polski dla śmiertelnie chorej 8-latki! Kiedyś chciała tańczyć, teraz marzy tylko o spacerze