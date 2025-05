Dramat w Ostrowicach. Nie żyje 42-latek. Został pogrzebany żywcem

To już się stało! Płatny postój przez 7 dni w tygodniu. Zapłacisz nawet 11 złotych za godzinę!

Ostrowice. Nie żyje 42-latek. Zasypała go ziemia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 5 maja. W miejscowości Ostrowice 42-latek wpadł do wykopu. Ziemia pogrzebała go żywcem!

- Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie, że mężczyzna wpadł do wykopu i został przysypany ziemią - mówi "Super Expressowi" asp. Karolina Żych z Komendy Powiatowej Policji w drawsku Pomorskim.

Jak dodała policjantka, zmarł pomimo udzielenia mu natychmiastowej pomocy. Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tragicznego wypadku.

