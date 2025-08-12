QUIZ o filmach. Pytamy o imiona w tytułach wielkich hitów. Sprawdź się!

Przed Wami quiz o filmach z imionami w tytułach. Przygotowaliśmy 10 pytań o bardzo popularnych produkcjach: zagranicznych i polskich, więc niech tytuł naszego testu Was nie zmyli! Większość z Was widziała przynajmniej połowę filmów, które pojawią się w naszym quizie. Jeśli uwielbiacie oglądać filmy, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Jak miał na imię tytułowy „Zawodowiec", w którym zagrali Natalie Portman i Jean Reno? Leon Jan Eryk

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.