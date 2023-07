Wielka inwestycja w centrum Szczecina zbliża się do finału. Zobacz postęp prac!

Cena toalety nad Bałtykiem. Jak to zobaczysz, już nigdy nie pójdziesz siku na wydmy!

To były wakacje! Zobacz, jak się wypoczywało nad Bałtykiem 70 lat temu!

Dolice. Osobówka wypadła z drogi i wbiła się w budynek! Nie żyje kierowca

- Do zdarzenia doszło po godz. 7. Samochód uderzył w jeden z domów przy ul. Kolejowej w Dolicach. Kierowca nie żyje, a pasażer został zabrany do szpitala – powiedział w rozmowie z PAP oficer prasowy KP PSP w Stargardzie kpt. Rafał Matysik. To jest budynek, w którym mieszkają trzy rodzin, z dwóch mieszkań zostało ewakuowanych pięć osób.

Zobacz: Którędy do tunelu? Ogromny chaos na nowej przeprawie w Świnoujściu

- Powiadomiony został nadzór budowlany i pogotowie energetyczne. W tej chwili straż oczekuje na zweryfikowanie stanu technicznego budynku – dodał. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie