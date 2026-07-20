Dodatkowe pociągi na Pol'and'Rock Festival. Ponad 200 połączeń

Festiwal wraca na Pomorze Zachodnie

Pol’And’Rock Festival tradycyjnie odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia na lotnisku w Czaplinku. Organizatorzy spodziewają się ogromnej frekwencji, dlatego transport kolejowy ponownie staje się kluczowym elementem festiwalowej logistyki.

– Najpiękniejszy Festiwal Świata już niebawem ponownie zawita na gościnnym Pomorzu Zachodnim i jak co roku spodziewamy się przyjazdu wielu tysięcy fanów muzyki. Zależy nam, aby dotarcie na miejsce było dla nich jak najmniej uciążliwe. Pociąg jest jedną z takich opcji, dlatego na czas festiwalowego grania po raz kolejny uruchomione zostaną dodatkowe składy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

201 połączeń, w tym 127 dodatkowych

Każdego dnia festiwalu, oprócz siedmiu par standardowych pociągów, na trasę wyjedzie około 30 dodatkowych składów. Zapewnią one skomunikowania z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi na kluczowych stacjach: Szczecin Główny, Szczecin Dąbie, Stargard, Szczecinek oraz Runowo Pomorskie. To właśnie tam festiwalowicze będą mogli przesiąść się na dalsze połączenia.

Łącznie Polregio uruchomi aż 201 połączeń, z czego 127 to kursy specjalne oznaczone nazwą „POL’AND’ROCK FESTIVAL”.

Pierwsze składy ruszają 28 lipca

Festiwalowa kolej wystartuje już 28 lipca. O godz. 5:57 ze Szczecinka wyruszy pierwszy pociąg do Czaplinka (przyjazd 6:34). Kolejny – z Runowa Pomorskiego – odjedzie o godz. 12:00 (przyjazd 12:44).

Ostatnie kursy powrotne zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia:

do Szczecinka – odjazd o 19:40

do Szczecina – odjazd o 20:13 (przyjazd na stację Szczecin Główny o 22:24)

Komfortowe składy dla 300 pasażerów

Festiwalowe pociągi będą obsługiwane hybrydowymi EN63H oraz spalinowymi SA136. Każdy z nich pomieści do 300 osób, w tym 150 na miejscach siedzących. Składy są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mają wyznaczone miejsca dla podróżnych na wózkach, specjalne toalety i rampy ułatwiające wsiadanie.

Na pokładzie nie zabraknie udogodnień: gniazdek do ładowania sprzętu, klimatyzacji oraz Wi-Fi. To ważne, bo wielu uczestników spędzi w drodze nawet kilka godzin.

Rozkłady już dostępne

Szczegółowe rozkłady jazdy można sprawdzić w popularnych wyszukiwarkach połączeń, takich jak Portal Pasażera, Koleo czy Rozkład PKP. Dodatkowe kursy oznaczono nazwą „POL’AND’ROCK FESTIVAL”, dzięki czemu łatwo je odnaleźć.

QUIZ: Wpierasz WOŚP? Pokaż, jak dobrze znasz Orkiestrę! Pytanie 1 z 14 W którym roku została założona Fundacja WOŚP? 1991 1993 1995 Następne pytanie