Dobra wiadomość dla podróżnych. Większość pociągów ze Szczecina do Poznania wraca na swoją stałą trasę

Nowoczesny tabor, lepszy komfort

PKP Intercity zapowiada między innymi więcej komfortowych połączeń. W nowym rozkładzie jazdy Szczecin z innymi miastami kraju połączą 22 pociągi. Liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC, co ma poprawić komfort podróżowania. Dzięki nowym i zmodernizowanym składom liczba połączeń IC z i do Szczecina zwiększy się z 17 do 19. Pociąg IC Osterwa relacji Szczecin – Kraków – Szczecin zacznie być obsługiwany nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym ED160 FLIRT.

Pociągi wracają na trasę przez Krzyż

Pociągi jadące z i do Szczecina wrócą na podstawową trasę przez Krzyż. Będą to: IC Gałczyński, IC Górski, IC Mewa, IC Przemyślanin oraz EIC Chrobry. Pociągiem kursującym na trasie objazdowej, czyli przez Rzepin i Kostrzyn, będzie TLK Uznam, który zapewnia połączenie pomiędzy Warszawą a Świnoujściem – tym składem będzie można dotrzeć również do Łodzi czy Poznania.

Z Warszawy nawet do Świnoujścia

W wakacyjne weekendy kursujący na co dzień pomiędzy Szczecinem a Warszawą skład IC Gałczyński pojedzie w wydłużonej relacji z i do Świnoujścia. Dzięki temu mieszkańcy miasta zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Szczecina, Poznania i Warszawy.

Przebudowa mostu w Podjuchach wymusi objazdy

Obowiązujący od 11 grudnia 2022 roku rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Trwające prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 351 sprawią, że wybrane pociągi pomiędzy Poznaniem a Szczecinem pojadą trasą alternatywną przez Rzepin (TLK Uznam) lub Białogard. Przebudowa mostu w Szczecinie wymusi konieczność omijania stacji Szczecin Główny przez część pociągów.

