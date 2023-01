Do Berlina tędy nie dojedziesz. Drogowy absurd w Szczecinie

Ktoś strzelał do tramwaju? To już kolejny taki przypadek w Szczecinie

Wszystko wskazuje na to, że kierunek zalecanej jazdy jest zgodny z... kierunkiem wiatru. Strzałki umieszczone na słupie wskazują bowiem zupełnie przypadkowe kierunki, tak jakby silne podmuchy zmieniły ich położenie. Okazuje się, że do Kołbaskowa czy Berlina prowadzi dokładnie ta sama trasa, co do Bydgoszczy lub centrum miasta, czyli przez ulicę Narutowicza. Jest to zupełną nieprawdą, gdyż w kierunku przejścia granicznego i stolicy Niemiec należy jechać w zupełnie przeciwnym kierunku, czyli w stronę placu Szyrockiego. Dla kierowcy, który uwierzy temu drogowskazowi, oznacza to jedno - kłopoty.

Okazuje się, że z taką sytuacją mamy do czynienia już od dawna. Na zdjęciach z Google Street View z lat 2017 i 2019 widzimy, że strzałki wskazują inne, jednak tak samo błędne kierunki. Najbardziej "wiarygodna" jest wersja z 2014 roku. Czy to oznacza, że drogowskazy wprowadzają kierowców w błąd już od ponad 6 lat?