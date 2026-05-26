Dawny rynek zmieni się w zieloną oazę. Niezwykła metamorfoza w Dąbiu

Zielony rynek – nowy landmark Dąbia

Projekt zakłada stworzenie przyjaznej, pełnej zieleni przestrzeni, która ma sprzyjać integracji i odpoczynkowi. Park zostanie zaprojektowany geometrycznie, z wyraźną osią kompozycyjną. Na jej końcu stanie akcent architektoniczny – trzy betonowe łuki, nawiązujące do portyku dawnego ratusza, który przed wojną dominował nad rynkiem.

– To miejsce ma odzyskać swój reprezentacyjny charakter i stać się punktem orientacyjnym dla całego osiedla – podkreśla Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Rynek z historią – od samodzielnego miasta po osiedlowy skwer

Dąbie przed II wojną światową było odrębnym miastem, a jego rynek pełnił funkcję centralnego placu z ratuszem. Wojenne zniszczenia sprawiły, że zabudowa nie została odbudowana w dawnym kształcie. Plac stopniowo przekształcił się w osiedlowy skwer.

Przez lata stał tam również pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim, który został usunięty w ramach dekomunizacji przestrzeni publicznej. Teraz miejsce to ma zyskać zupełnie nowe życie.

Prawie 500 m² krzewów i nowa przestrzeń do wydarzeń

W centralnej części parku powstanie prostokątny plac, który będzie można wykorzystać do rekreacji, festynów, wystaw czy przedstawień. Pojawią się tam ławki, siedziska, leżaki obrotowe i oświetlenie.

Zieleń ma być jednym z najmocniejszych punktów inwestycji. Zaplanowano:

prawie 500 m² krzewów – m.in. lilak Mayera, runianka japońska, trzmielina,

ponad 200 m² bylin,

ozdobne trawy, turzyce i efektowne czosnki.

– Chcemy, by mieszkańcy mieli tu miejsce do odpoczynku, spotkań i codziennego spędzania czasu wśród zieleni – dodaje Paulina Łątka.

Przetarg ogłoszony – wykonawcy mają czas do 10 czerwca

Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą zgłaszać się do 10 czerwca za pośrednictwem platformy eZamówienia. Po wyborze wykonawcy ruszą prace, które mają odmienić centrum Dąbia.

Parki dla Szczecinian rosną w siłę

„Zielony środek” będzie już czwartym parkiem powstałym w ramach miejskiego programu Parki dla Szczecinian. Wcześniej zrealizowano:

Ekopark Złotowska

Ogród zmysłów

Aktywnie na Pogodnie

W przygotowaniu jest kolejnych dziesięć zielonych inwestycji, m.in. Majowa Łąka, Strefa relaksu Psie Pole, Słoneczna Polana czy Zielona wizytówka przy pl. Zwycięstwa.

