Kołobrzeg będzie jednym z przystanków filmowej trasy Jazdobusa, która promuje premierę „Dalej Jazda! 2”. 27 stycznia 2026 roku mieszkańcy miasta oraz zimowi kuracjusze będą mogli wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach łączących kino, rozmowę i bezpośredni kontakt z twórcami.

Popołudniowa część programu odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury (15:00–17:00). Warsztat „Szczęście bez miary” to spotkanie poświęcone codziennemu optymizmowi i sile uśmiechu. Psycholożka Ewa Krawczyńska zaprosi uczestników do refleksji nad tym, jak emocje wpływają na nasze relacje i decyzje – również te życiowe, przed którymi stają bohaterowie filmu.

Wieczorem wydarzenia przeniosą się do Kina Wybrzeże (19:00–21:00), gdzie pokazana zostanie pierwsza część „Dalej Jazda!”, a po seansie odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Rożniatowską, reżyserem Mariuszem Kuczewskim i producentką Magdaleną Kuczewską.

„Dalej Jazda! 2" zawita nad Bałtyk. Moc atrakcji i gwiazdy w Kołobrzegu

Druga część jeszcze bliżej życia

„Dalej Jazda! 2” to opowieść o miłości, która nie zna wieku, oraz o relacjach, które wymagają odwagi i szczerości. Film pokazuje bohaterów w nowych sytuacjach, zmuszając ich do konfrontacji z własnymi uczuciami.

Nowe postacie wprowadzają świeżą energię i humor, ale też poruszają tematy samotności, potrzeby akceptacji i bliskości. Druga część stawia na emocje, które są bliskie każdemu widzowi.

Zwiastun zapowiada film, który z jednej strony bawi inteligentnym humorem, a z drugiej potrafi zatrzymać widza na moment refleksji. „Dalej Jazda! 2” to kino o relacjach – tych łatwych i tych trudniejszych.

Patronem trasy Jazdobusa jest sieć aptek franczyzowych Dr. Max.

„Dalej Jazda! 2” od 6 lutego 2026 w kinach w całej Polsce!