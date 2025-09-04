Czy Teatr Współczesny zostanie na Wałach Chrobrego? "Marszałek nie wyklucza"

2025-09-04 13:14

Czy Teatr Współczesny w Szczecinie zostanie na Wałach Chrobrego? Po fali protestów i apeli środowiska artystycznego, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz nie wyklucza rozmów o przedłużeniu umowy najmu pomieszczeń Muzeum Narodowego przez teatr. Czy to oznacza, że legendarna szczecińska scena ma szansę na przetrwanie, zanim powstanie jej nowa siedziba na Łasztowni?

Teatr Współczesny w Szczecinie

Autor: Grzegorz Kluczyński
Wobec braku odpowiedniej tymczasowej siedziby dla TW środowisko kultury zaapelowało do władz samorządowych o wypracowanie kompromisu. Petycję w tej sprawie podpisało kilkudziesięciu szczecińskich artystów i naukowców, ale też m.in. reżyserka Agnieszka Holland.

Marszałek Geblewicz: "Nie ma intencji zmuszania teatru do opuszczenia Wałów Chrobrego"

W środę po południu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że jest szansa na znalezienie rozwiązań korzystnych dla obu działających na Wałach Chrobrego instytucji.

„Marszałek nie wyklucza rozmów na temat wydłużenia umowy najmu”

– podano w komunikacie UMWZ.

Cytowany w komunikacie marszałek województwa Olgierd Geblewicz zapewnił, że „nie ma intencji zmuszania teatru do opuszczenia Wałów Chrobrego do czasu rozpoczęcia inwestycji”.

- Wydaje się, że przy dobrej woli da się przeprowadzić niezbędne prace dokumentacyjne, wymagające czasem działań odkrywkowych, z dalszym funkcjonowaniem teatru do czasu oddania placu budowy wykonawcy. Wierzę, że do tego czasu miasto rozpocznie już budowę Teatru na Łasztowni - zaznaczył Olgierd Geblewicz.

Nowa siedziba Teatru Współczesnego na Łasztowni. Inwestycja potrwa lata

Łasztownia, czyli wyspa vis a vis Wałów Chrobrego, Zamku i Starego Miasta to nowa lokalizacja TW, wskazana przez władze miasta pod koniec kwietnia. Realizacja tej inwestycji potrwa co najmniej do 2032 r. Nie są znane jej koszty, nie ma projektu, niezbędnych pozwoleń itd.

Marszałek kilkukrotnie deklarował, że zabezpieczy na budowę nowego Teatru Współczesnego 100 mln zł z Funduszy Europejskich.

Muzeum Narodowe i Teatr Współczesny "jednakowo ważne". Plany na przyszłość

Marszałek podkreślił, że MN i TW są „jednakowo ważne” i „zasługują na równe traktowanie”. Obie instytucje wymagają inwestycji „dlatego prace powinny być prowadzone równolegle”.

„Marszałek i prezydent zobowiążą w trybie pilnym dyrektorów podległych im instytucji do przedstawienia planów i pomysłów funkcjonowania w przejściowym okresie inwestycyjnym”

– zadeklarowano w komunikacie.

