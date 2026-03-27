Cztery urocze jagnięta przyszły na świat w Zwierzętarni. Poznajcie Polę, Benia, Maćka i Gabrysia!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-27 21:20

W pierwszej połowie marca Zwierzętarnia ZUT w Szczecinie powiększyła się o czworo nowych mieszkańców. Na świat przyszły urocze jagnięta: Pola, Benio, Maciek oraz Gabryś. Młode zwierzęta błyskawicznie zyskały sympatię całego personelu akademickiego, jednak ich obecność ma przede wszystkim ogromne znaczenie dla prowadzonych badań naukowych.

Nowe stado na Wydziale Biotechnologii ZUT

Obiekt należący do Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach zachodniopomorskiej uczelni stał się domem dla jednej jarki oraz trzech tryczków. Całe nowo narodzone stado rozwija się prawidłowo, a ich stan zdrowia jest nieustannie kontrolowany przez kadrę akademicką oraz żaków. Pojawienie się na świecie owieczek to dla uniwersytetu niezwykle istotny moment.

– To duża satysfakcja, bo dzięki temu powstały unikalne warunki do obserwacji procesów biologicznych w najwcześniejszych etapach życia małych ssaków – podkreślają pracownicy wydziału.

Praktyczna edukacja studentów zootechniki i kynologii

Od wielu lat te wełniste zwierzęta stanowią kluczowy model badawczy w uniwersyteckim ośrodku. Dzięki nim osoby studiujące zootechnikę, kynologię oraz biotechnologię zyskują bezcenną wiedzę praktyczną podczas zajęć, stanowiącą doskonałe uzupełnienie tradycyjnych wykładów prowadzonych w salach.

Wykorzystując obecność owiec, przyszli badacze trenują między innymi:

  • wnikliwą ocenę procesów reprodukcyjnych,
  • sprawdzanie kondycji komórek rozrodczych i embrionów,
  • rozwijanie metod sztucznego zapłodnienia in vitro,
  • prowadzenie zaawansowanych badań ultrasonograficznych, pozwalających na szybkie potwierdzenie ciąży.

Przeprowadzone w marcu porody dają studentom zupełnie nowe szanse edukacyjne. Mogą oni teraz śledzić nawyki młodych osobników i rejestrować zmiany zachodzące w ich organizmach na przestrzeni początkowych tygodni funkcjonowania.

Zwierzętarnia ZUT przy ul. Niemierzyńskiej tętni życiem

Placówka zlokalizowana przy ulicy Niemierzyńskiej to zdecydowanie jeden z najciekawszych punktów dydaktycznych szczecińskiego ZUT. W jej wnętrzach przebywa aktualnie czternaście dorosłych owiec, co gwarantuje adeptom nauki nieprzerwany, bezpośredni kontakt ze zwierzętami hodowlanymi oraz oswajanie się ze specyfiką przyszłego zawodu w prawdziwych warunkach.

Właśnie w tym specyficznym środowisku, gdzie w powietrzu unosi się aromat suszonego siana i słychać głośne beczenie, kształtują się kompetencje przyszłych specjalistów z zakresu nauk o zwierzętach oraz biotechnologii.

Pola, Benio, Maciek i Gabryś gwiazdami szczecińskiej uczelni

Choć czwórka młodych ssaków stawia dopiero swoje pierwsze kroki w poznawaniu otoczenia, nikt nie ma wątpliwości, że błyskawicznie zdominują one uwagę odwiedzających. Ich szczęśliwe przyjście na świat przynosi pracownikom wiele radości, a jednocześnie wyznacza ważny etap w podnoszeniu jakości kształcenia praktycznego na całej uczelni.

Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:
Krowa, jaka jest, każdy widzi.....
