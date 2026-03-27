Cztery urocze jagnięta przyszły na świat w Zwierzętarni. Poznajcie Polę, Benia, Maćka i Gabrysia!

Nowe stado na Wydziale Biotechnologii ZUT

Obiekt należący do Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach zachodniopomorskiej uczelni stał się domem dla jednej jarki oraz trzech tryczków. Całe nowo narodzone stado rozwija się prawidłowo, a ich stan zdrowia jest nieustannie kontrolowany przez kadrę akademicką oraz żaków. Pojawienie się na świecie owieczek to dla uniwersytetu niezwykle istotny moment.

– To duża satysfakcja, bo dzięki temu powstały unikalne warunki do obserwacji procesów biologicznych w najwcześniejszych etapach życia małych ssaków – podkreślają pracownicy wydziału.

Praktyczna edukacja studentów zootechniki i kynologii

Od wielu lat te wełniste zwierzęta stanowią kluczowy model badawczy w uniwersyteckim ośrodku. Dzięki nim osoby studiujące zootechnikę, kynologię oraz biotechnologię zyskują bezcenną wiedzę praktyczną podczas zajęć, stanowiącą doskonałe uzupełnienie tradycyjnych wykładów prowadzonych w salach.

Wykorzystując obecność owiec, przyszli badacze trenują między innymi:

wnikliwą ocenę procesów reprodukcyjnych,

sprawdzanie kondycji komórek rozrodczych i embrionów,

rozwijanie metod sztucznego zapłodnienia in vitro,

prowadzenie zaawansowanych badań ultrasonograficznych, pozwalających na szybkie potwierdzenie ciąży.

Przeprowadzone w marcu porody dają studentom zupełnie nowe szanse edukacyjne. Mogą oni teraz śledzić nawyki młodych osobników i rejestrować zmiany zachodzące w ich organizmach na przestrzeni początkowych tygodni funkcjonowania.

Zwierzętarnia ZUT przy ul. Niemierzyńskiej tętni życiem

Placówka zlokalizowana przy ulicy Niemierzyńskiej to zdecydowanie jeden z najciekawszych punktów dydaktycznych szczecińskiego ZUT. W jej wnętrzach przebywa aktualnie czternaście dorosłych owiec, co gwarantuje adeptom nauki nieprzerwany, bezpośredni kontakt ze zwierzętami hodowlanymi oraz oswajanie się ze specyfiką przyszłego zawodu w prawdziwych warunkach.

Właśnie w tym specyficznym środowisku, gdzie w powietrzu unosi się aromat suszonego siana i słychać głośne beczenie, kształtują się kompetencje przyszłych specjalistów z zakresu nauk o zwierzętach oraz biotechnologii.

Pola, Benio, Maciek i Gabryś gwiazdami szczecińskiej uczelni

Choć czwórka młodych ssaków stawia dopiero swoje pierwsze kroki w poznawaniu otoczenia, nikt nie ma wątpliwości, że błyskawicznie zdominują one uwagę odwiedzających. Ich szczęśliwe przyjście na świat przynosi pracownikom wiele radości, a jednocześnie wyznacza ważny etap w podnoszeniu jakości kształcenia praktycznego na całej uczelni.

