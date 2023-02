Zamaskowani i uzbrojeni napastnicy wtargnęli do mieszkania. Groza w Gryficach

Co się stało?

Nieoznakowany lokal zainteresował funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy podejrzewali, że w środku może być prowadzona działalność niezgodna z prawem. Szyby były oklejone czarną folią, a pracownicy wpuszczali klientów zweryfikowanych przez monitoring.

- Nasi funkcjonariusze niewątpliwie do tej grupy klientów nie należeli, dlatego konieczne było wybicie szyby w drzwiach, aby umożliwić wejście do środka - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Wewnątrz pomieszczenia zastaliśmy trzy osoby. Dwie z tych osób, obywatele Polski, to gracze, a jedna osoba, obywatel Ukrainy, była pracownikiem nielegalnego punktu.

Funkcjonariusze sprawdzili czy osoby znajdujące się w lokalu posiadają niebezpieczne narzędzia i zabezpieczyli lokal. Na miejscu pojawili się również policjanci, którzy sprawdzili obecnych w lokalu w bazach osób poszukiwanych. Wszystkie zatrzymane osoby przesłuchano. - Oprócz siedmiu komputerów wykorzystywanych do nielegalnych gier hazardowych, funkcjonariusze zatrzymali również 550 zł i dwa telefony komórkowe. Do dalszego postępowania zabezpieczyliśmy też router i monitoring z kamerami - dodaje Małgorzata Brzoza.

Co grozi za nielegalny hazard?

Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych bez zezwolenia lub koncesji jest przestępstwem, za które grozi jej teraz wysoka kara finansowa, kara pozbawienia wolności albo obie kary łącznie. Maksymalna kara finansowa może wynosić nawet 28.890.040 zł. Odpowiedzialności podlega zarówno urządzanie nielegalnych gier hazardowych (też w Internecie), jak i udział w takich grach. Uczestniczenie w nielegalnej grze hazardowej stanowi, zgodnie Kodeksem karnym skarbowym, przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny od 12.039,60 zł do 4.815.084 zł.

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

Hazard jest szczególnie niebezpieczny dla młodych ludzi ponieważ są bardziej podatni na uzależnienie od hazardu. Dlatego miejsca, w których urządzane są gry hazardowe nie są przeznaczone dla niepełnoletnich osób. Uzależnienie takie jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny i najbliższych.

- Aby uświadamiać młodych ludzi o konsekwencjach nielegalnego hazardu, uzależnieniu od niego, do młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych kierujemy akcję edukacyjną "Hazard? Nie daj się wciągnąć!" - dodaje rzeczniczka IAS. - Pracownicy i funkcjonariusze KAS bezpłatnie przeprowadzą lekcje we wszystkich szkołach, które zgłoszą taka chęć.

