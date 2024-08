Broń trzymana przez Colleoniego została wygięta. Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do aktu wandalizmu. Pod koniec lipca Piotr Kęsik zamieścił na Facebooku krótki film, na którym widać zniszczenia. Radny liczył, że uszkodzona rzeźba zostanie naprawiona przed finałem The Tall Ships Races. tak się jednak nie stało. W tej sprawie wystosował również interpelację do prezydenta miasta, apelując o przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu.

"Pomnik Bartolomea Colleoniego jest ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego oraz istotnym punktem na mapie turystycznej Szczecina" - argumentuje radny.

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski, który poinformował, że Miejski Konserwator Zabytków na bieżąco monitoruje stan zabytkowych pomników i akcentów rzeźbiarskich w mieście. Wszystko wskazuje jednak, że na naprawę buławy Colleoniego będzie trzeba trochę poczekać.

"W związku z zaistniałą sytuacją związaną z uszkodzeniem buławy kondotiera oraz innymi potrzebami w zakresie utrzymania i konserwacji zabytkowych pomników MKZ zwrócił się o zabezpieczenie środków budżetowych na ten cel w 2025 r." - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Pomnik na pl. Lotników jest kopią znajdującej się w Wenecji renesansowej rzeźby spod dłuta Andrei del Verocchia. Szczecińska rzeźba powstała na początku XX wieku i pierwotnie stała w muzeum miejskim. Po wojnie trafiła do Warszawy i dopiero w 2002 roku udało się ją odzyskać i ponownie ustawić w Szczecinie. W 2009 roku pomnik przeszedł gruntowną konserwację.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Dalej