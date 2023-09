Co tydzień będzie zgarniał sporą kasę. Sąsiedzi będą mu zazdrościć!

Nie wygląda to dobrze

Sposób na całkiem udane życie okazał się banalnie prosty i bardzo tani. Wystarczyły dwa złote i odrobina szczęścia w grze "Szybkie 600". Tym razem wygrana padła w punkcie Lotto przy ul. Pyrzyckiej w Dolicach pod Stargardem. Gracz wytypował 6 liczb, które pokrywały się z tymi, które padły w losowaniu 27 września. Oznacza to, że przez najbliższy rok, co tydzień, na jego konto będzie wpływać 600 złotych. W skali miesiąca daje to dodatkowy zastrzyk gotówki, który można wykorzystać nie tylko na drobne, ale także większe przyjemności.

Jak grać w "Szybkie 600"?

Zasady są proste. Wystarczy wypełnić kupon - w punkcie Lotto lub przez Internet, zakreślając 6 z 32 liczb. Pojedynczy zakład kosztuje 2 złote.

Losowania "Szybkie 600" odbywają się co 4 minuty, co daje łącznie 260 losowań dziennie.

Już przy trafieniu 2 z 32 liczb można wygrać. Natomiast trafiając 6 z 32 liczb, gracz otrzymuje główną wygraną w wysokości 600 zł co tydzień, wypłacane przez rok.

