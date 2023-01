Co się zmieniło na zachodniopomorskich drogach krajowych w 2022 roku? Co nas czeka w 2023?

W 2022 roku został oddany do ruchu przebudowany węzeł drogowy Szczecin Kijewo. Rozpoczęła się także budowa drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Troszyn, obwodnic Gryfina i Szczecinka oraz odcinka DK11 do ronda Janiska w Kołobrzegu. To łącznie ponad 44 km nowych dróg. Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, był to również rok podpisywania umów na realizację inwestycji. Najważniejsze z nich, to dwie umowy dla S6 od Koszalina do Słupska o łącznej wartości 1,4 miliarda złotych. W efekcie tych działań na koniec roku w realizacji jest 153,4 km dróg o łącznej wartości 7 miliardów złotych. Bardzo istotne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego były również umowy zawierane dla przygotowania inwestycji - dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina i drogi ekspresowej S10 Stargard - Piła.

Co się zmieniło na zachodniopomorskich drogach krajowych w 2022 roku i co czeka nas w nadchodzącym czasie? Sprawdźcie w poniższej galerii:

Sonda Czy denerwuje cię stanie w ulicznych korkach? I to jeszcze jak! Tylko troszkę Właściwie wcale Nie