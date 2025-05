"Fabryka Wody" została otwarta 1 czerwca 2024 roku po wielu latach budowy. To strefa wodna z basenami wewnątrz budynku i na świeżym powietrzu, basen sportowy i największe saunarium w Polsce. Obok aquaparku znajduje również Edukatorium, czyli interaktywne centrum nauki, gdzie można poznać różne tajemnice wody i w przystępny, a także przyjemny sposób poszerzyć swoją wiedzę z takich dziedzin jak fizyka, chemia czy astronomia.

Miejsce cieszy się dużą popularnością wśród szczecinian i przyjezdnych, chociaż są też liczne słowa krytyki, m.in. dotyczące temperatury wody, zaplecza sanitarnego i cennika. Zdaniem wielu osów ceny są wygórowane, a czas korzystania z niektórych atrakcji nieadekwatny do potrzeb, jak ma to miejsce np. w przypadku saunarium, gdzie godzina to zdecydowanie za mało, by w pełni skorzystać z dobrodziejstw sauny. Wiele osób skarży się również na wysokość dopłat za przekroczenie czasu.

Na początku maja zmianom uległ cennik "Fabryki Wody". Nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, gdyż ani na stronie internetowej, ani w mediach społecznościowych nie pojawiła się żadna informacja na ten temat. O nowych cenach można dowiedzieć się dopiero przy kasie albo w internetowym systemie zamawiania biletów, co dla wielu osób jest zaskoczeniem.

Nie wszyscy mogli dostrzec zmiany w cenniku z innej przyczyny. Nie dotyczą one cen biletów jednorazowych, lecz karnetów miesięcznych. Niektóre z nich zdrożały dość mocno, co może okazać się odczuwalne dla wielu osób, które korzystały z nich do tej pory. Miesięczny karnet open do aquaparku kosztował dotychczas 189 zł, teraz trzeba zapłacić za niego 219 zł. Zmieniła się również cena karnetu do strefy saun - ze 179 zł na 229 zł. Karnet VIP, który obejmował zarówno aquapark i saunarium podrożał z 269 na 329 zł. Nie zmieniły się natomiast ceny karnetów na ściankę wspinaczkową (239 zł) i basen sportowy (169 zł).

Informacja o podwyżkach cen zaskoczyła część stałych bywalców "Fabryki Wody". Są też tacy, którzy nie kwestionują samych podwyżek, jednak nie podoba im się fakt, że zrobiono to bez jakiegokolwiek powiadomienia.

"Bardzo to słabe zagranie ze strony"

"Szkoda, że nie udostępniono wcześniej żadnej oficjalnej informacji. Takie zmiany powinny być moim zdaniem opublikowane z dużym wyprzedzeniem"

"Brak jakiejkolwiek oficjalnej informacji o zmianie cen to bardzo słaba zagrywka wobec stałych klientów"

- czytamy m.in. na grupie Saunowanie Szczecin na Facebooku.

Internauci zwrócili również uwagę na brak możliwości zawieszenia karnetów. Wcześniej można było to zrobić np. na czas wyjazdu.

"Fabryka Wody" powstała w miejscu dawnego kąpieliska "Gontynka", które powstało jeszcze przed wojną, a w czasach PRL cieszyło się ogromną popularnością wśród szczecinian. Lata zaniedbań sprawiły jednak, że w 2000 roku "Gontynka" została ostatecznie zamknięta, a przez kolejne lata jej pozostałości popadały w ruinę.

Budowa szczecińskiego aquaparku kosztowała ponad 375 milionów złotych.

