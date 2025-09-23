Chuligani w akcji. Zniszczyli autokar Lechii Gdańsk i wszystko nagrali! Ogromne straty

Wandale zniszczyli autokar Lechii Gdańsk. Zatrzymano dwie osoby

Dwóch wandali w Szczecinie postanowiło dać upust swojej „kreatywności” i w środku nocy zaatakowało autokar piłkarzy Lechii Gdańsk. Jeden mazał sprejem wulgaryzmy po karoserii, a drugi wszystko nagrywał telefonem. Na szczęście ich „happening” szybko się skończył. Policjanci z nieoznakowanego radiowozu przyłapali ich na gorącym uczynku. Na widok stróżów prawa wandale zaczęli uciekać, ale daleko nie zaszli. Jeden wpadł od razu po krótkim pościgu pieszym, a drugi kilka godzin później, dzięki współpracy policjantów z różnych wydziałów.

Efekt działań wandali? Zniszczony lakier i straty wycenione na blisko 16 tysięcy złotych! Sprawcy już usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Teraz zamiast śmiać się z własnych nagrań, będą tłumaczyć się przed sądem.

Za uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim kodeks karny przewiduje:

od 3 miesięcy do 5 lat więzienia,

konieczność naprawienia szkody lub zapłacenia wysokiego odszkodowania,

dodatkowo sąd może orzec zakaz zbliżania się do obiektów sportowych i inne ograniczenia,

W praktyce oznacza to, że chuligański wybryk może skończyć się nie tylko wyrokiem, ale i poważnym uderzeniem po kieszeni.

Źródło: KMP Szczecin

Sonda Czy spotkałeś/aś się kiedyś z aktem wandalizmu? TAK NIE