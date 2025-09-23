Chuligani w akcji. Zniszczyli autokar Lechii Gdańsk i wszystko nagrali! Ogromne straty

Piotr Domin
Piotr Domin
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-23 13:08

W Szczecinie dwóch wandali zniszczyło autokar Lechii Gdańsk. Jeden mazał sprejem wulgaryzmy po karoserii, a drugi wszystko nagrywał telefonem. Ich pech polegał na tym, że całe zdarzenie widzieli policjanci w nieoznakowanym radiowozie. Wandale próbowali uciekać, ale szybko wpadli w ręce funkcjonariuszy. Straty oszacowana na kilkanaście tysięcy złotych. Co grozi wandalom? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Szczecin SE Google News

Wandale zniszczyli autokar Lechii Gdańsk. Zatrzymano dwie osoby

Dwóch wandali w Szczecinie postanowiło dać upust swojej „kreatywności” i w środku nocy zaatakowało autokar piłkarzy Lechii Gdańsk. Jeden mazał sprejem wulgaryzmy po karoserii, a drugi wszystko nagrywał telefonem. Na szczęście ich „happening” szybko się skończył. Policjanci z nieoznakowanego radiowozu przyłapali ich na gorącym uczynku. Na widok stróżów prawa wandale zaczęli uciekać, ale daleko nie zaszli. Jeden wpadł od razu po krótkim pościgu pieszym, a drugi kilka godzin później, dzięki współpracy policjantów z różnych wydziałów.

Efekt działań wandali? Zniszczony lakier i straty wycenione na blisko 16 tysięcy złotych! Sprawcy już usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Teraz zamiast śmiać się z własnych nagrań, będą tłumaczyć się przed sądem.

Za uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim kodeks karny przewiduje:

  • od 3 miesięcy do 5 lat więzienia,
  • konieczność naprawienia szkody lub zapłacenia wysokiego odszkodowania,
  • dodatkowo sąd może orzec zakaz zbliżania się do obiektów sportowych i inne ograniczenia,

W praktyce oznacza to, że chuligański wybryk może skończyć się nie tylko wyrokiem, ale i poważnym uderzeniem po kieszeni.

CZYTAJ TEŻ: Pseudokibice planowali ustawkę w lesie. Policja nie dała się okiwać. Kto wygrał to starcie?

Źródło: KMP Szczecin

Sonda
Czy spotkałeś/aś się kiedyś z aktem wandalizmu?

Polecany artykuł:

Nie do pomyślenia. Tak pokazano Gdańsk w hollywoodzkim filmie. To antyreklama d…
P. JAKI: NAJLEPIEJ BY BYŁO ŻEBYŚMY SAMI WRÓCILI DO WŁADZY NAJWAŻNIEJSZYM POLITYKIEM PRAWICY POZOSTAJE JAROSŁAW KACZYŃSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
WANDALE
SZCZECIN
LECHIA GDAŃSK