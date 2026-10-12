Chodził z maczetą, w sklepie zaatakował gazem. Agresywny 22-latek siał grozę w mieście

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-12 8:53

Agresywny 22-latek został zatrzymany przez szczecińskich policjantów po serii niebezpiecznych incydentów. Mężczyzna miał najpierw awanturować się na ulicy z maczetą, a później zaatakować gazem pieprzowym pracownika ochrony jednego ze sklepów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Radiowóz policyjny. Na miniaturze obok gaz pieprzowy. O ataku agresywnego 22-latka przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński, KMP Szczecin

Awantura w sklepie i atak gazem

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie, do zatrzymania 22-latka doprowadzili funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego. Według ustaleń śledczych mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec jednego z klientów sklepu. W trakcie zdarzenia miał również użyć gazu pieprzowego wobec pracownika ochrony, który próbował interweniować.

Sprawa została potraktowana bardzo poważnie, a policjanci natychmiast rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy.

Wcześniej miał chodzić po mieście z maczetą

W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że ten sam 22-latek wcześniej miał wzbudzać niepokój mieszkańców w innej części Szczecina. Według policji mężczyzna chodził po mieście z maczetą i wszczynał awantury.

Po zatrzymaniu podejrzanego mundurowi zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie. Maczeta została znaleziona w bagażniku samochodu użytkowanego przez 22-latka.

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Szybka akcja wywiadowców

Policjanci podkreślają, że zatrzymanie było możliwe dzięki sprawnej pracy operacyjnej oraz dobrej znajomości terenu przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczego. Podejrzany został szybko zidentyfikowany i ujęty, zanim mogło dojść do kolejnych niebezpiecznych sytuacji.

Sąd zastosował areszt

22-latek usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej innej osoby.

Na wniosek komendanta Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo, poparty przez prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu. Najbliższe dwa miesiące spędzi za kratami, a jego dalszym losem zajmie się sąd.

Chodził z maczetą, w sklepie zaatakował gazem
Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
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POLICJA SZCZECIN
MACZETA
GAZ PIEPRZOWY