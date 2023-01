Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 13.01.2023? To może być szczęśliwy piątek trzynastego!

Jak mu się to udało?

"Ale to było dobre!"

Powstał w okresie wielkiego hipermarketowego "boomu" w Szczecinie i z miejsca stał się prawdziwym handlowym "hitem". Mowa o hipermarkecie HIT przy ul. Milczańskiej, otwartym na przełomie 1999 i 2000 roku. Ściągały do niego tłumy klientów spragnionych promocji. Do sklepu dowoził ich nawet darmowy autobus. Przetrwał dość krótko, bo już w 2003 roku ustąpił miejsca sklepowi brytyjskiej sieci Tesco, która opuściła to miejsce i polski rynek w 2021 roku, jednak na stałe zapisał się w pamięci mieszkańców.

Mimo, iż od zamknięcia hipermarketu HIT minęło już 20 lat, wciąż nie daje on o sobie zapomnieć. Przypomina o nim reklama, która dzięki upływowi czasu i sił natury, ukazała się na przęśle wiaduktu kolejowego nad ul. Mieszka I. Napis "Dziękujemy i zapraszamy ponownie" został zamalowany po likwidacji sklepu, jednak po latach farba zaczęła się łuszczyć, a samoprzylepna folia, z której został wykonany, częściowo odkleiła się od stalowej powierzchni. Hasło reklamowe i logo nieistniejącej sieci sklepów przypomina o historii szczecińskiego handlu, a u wielu mieszkańców przywołuje wspomnienia sprzed ponad 20 lat.

