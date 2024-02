Liczne niedociągnięcia

Bus do Nowego Warpna nie mógł jechać dalej. Wezwali policję

Dowoził mieszkańców z Polic do Nowego Warpna. Jednak po kontroli okazało się, że bus nie nadaje się do dalszej jazdy, gdyż nie spełnia odpowiednich wymagań. Inspekcja Transportu Drogowego miała również zastrzeżenia do kierowcy. Na miejsce trzeba było wezwać patrol policji.