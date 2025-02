Autor:

Do bulwersującego zdarzenia doszło 28 października 2024 r., na szczecińskim Stołczynie. Kierowca miejskiego autobusu linii 58 został zaatakowany i znieważony z powodu swojej narodowości. Małkhaz R. jest Gruzinem.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód właśnie zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia.

- W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżył Daniela P. o to, że 28 października 2024 roku w Szczecinie, w autobusie linii 58, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, a także z powodu przynależności narodowej stosował przemoc wobec kierowcy autobusu miejskiego, będącego obywatelem Gruzji Małkhaza R. w ten sposób, że kopał go oraz kilkukrotnie uderzył pięścią w twarz, powodując mu obrażenia twarzy na okres nieprzekraczający 7 dni - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Daniel P. został przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. 39-latek został objęty policyjnym dozorem. Jak się również okazało, mężczyzna był już w przeszłości karany sądownie.

Wkrótce Daniel P. stanie przed wymiarem sprawiedliwości, gdzie odpowie za swój czyn. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

- Nadmienić należy, iż zgodnie z artykułem 49a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem transportu kolejowego, podczas i w związku z kierowaniem środkami transportu korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym - dodaje prok. Łukasz Błogowski.

