Brutalne zabójstwo w świnoujskim hotelu. Podejrzany 27-latek trafił do aresztu

Makabrycznego odkrycia dokonał w sobotni poranek dostawca pieczywa. Gdy w hotelowej recepcji zauważył krew, natychmiast wezwał służby. Okazało się, że doszło do morderstwa. Zginął 71-letni pracownik ochrony.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują na to, że do zabójstwa doszło około godz. 2:30 w nocy z piątku na sobotę. Wszystko wskazywało na to, że napastnik pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pomylił hotele i zaczął się dobijać do drzwi, jednak nie w tym hotelu, w którym był zameldowany. Gdy pojawił się ochroniarz, doszło do awantury. 71-latek otrzymał dużą ilość ciosów, niestety śmiertelnych.

Podejrzewany o zabójstwo 27-latek został zatrzymany po kilku godzinach. Był nietrzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

- Został postawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - mówi "Super Expressowi" prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Jak dodał prokurator, za zarzucany czyn grozi kara nie mniej niż 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie więzienie.

Test Multiselect - pytania z testu psychologicznego do policji Pytanie 1 z 16 Czasami śnię o rzeczach, o których nie wypada mówić Nie Tak Nie wiem Dalej